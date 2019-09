Kalankääreiksi: Vesa Salminen paljastaa, miksi Etelä-Saimaan urheilusivuilla käsitellään niin paljon SaiPaa, ja miten urheilutoimittaminen on kehittynyt parempaan suuntaan

Syksyn ensimmäisen Kalankääreiksi-podcastin vieraana on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies Vesa Salminen. Jäähallin ja SaiPan lisäksi podcastissa keskustellaan muun muassa siitä, millaisia vinkkejä urheilutoimitukseen kannattaa lähettää.

Etelä-Saimaan urheilutoimitusta syytetään toisinaan liiallisesta SaiPa-uutisoinnista. Urheilutoimituksen esimies Vesa Salminen myöntää, että SaiPasta kirjoitetaan paljon, mutta se on osin seurausta Liigan otteluohjelmasta: Kun kaudessa on 60 ottelua, ehtii niihin liittyen julkaista aika monta uutista. Lisäksi joukkueessa on 25 pelaajaa.

— Vaikkapa Simo Lipsanen. Simo Lipsasesta ei voi tehdä kaudessa 60 juttua. Ei ole mahdollista, että lukijat lukisivat niitä. Lukijat viime kädessä päättävät.

Tosin syynä ei ole pelkkä otteluiden lukumäärä. Kun katsotaan urheilujuttujen analytiikkaa Etelä-Saimaan verkkosivuilla, SaiPa on ylivoimaisesti suosituin aihe.

— SaiPa näkyy paljon, SaiPaa luetaan paljon ja siihen koitetaan vastatakin.

Toki yksilölajejakin pidetään esillä. Yleisurheilun MM-kisat järjestetään ensi viikolla Dohassa, ja LUM:n neljästä MM-kisoihin lähtevästä urheilijasta tehdään taatusti juttuja Etelä-Saimaaseen.

Vesa Salmisen mielestä suomalainen urheilutoimittaminen on viime vuosina mennyt ammattimaisempaan suuntaan. Ennen urheilujutut olivat enemmän fanitusta, mutta Salmisen mukaan kukaan ei jaksaisi lukea sellaista pitkällä tähtäimellä.

Samaten tilastojen rooli on pienentynyt. Salminen myöntää, ettei hän itsekään juuri muista tilastoja ulkoa. Sen sijaan hän pysyy kärryillä esimerkiksi katsomalla paljon pelejä.

Tosin parannettavaakin urheilujournalismista löytyy.

— Me olemme vähän huonoja sekä meillä että Suomessa yleisemminkin ennakkoinnostumisessa. Kun on tulossa jotain hyvää, niin siihen heittäytyminen. Sellaisia me suomalaiset tietysti ollaan, pikkuisen vakavia ehkä.

Innostumisen pitäisi Salmisen mukaan lähteä jo ammattitaidosta. Kun oma joukkue on menossa finaaleihin, niin aihetta pitää osata käsitellä tunteen kautta.

— Jutusta pitää haista hiki. Lukijan, kuulijan, katsojan pitää päästä siihen tunteeseen sisään.

Urheilutoimituksen suuntaan voi aina lähettää vinkkejä kiinnostavista urheilun henkilöistä ja ilmiöistä. Pitäisi vain nähdä, mikä itselle rakkaassa lajissa tai siihen liittyvissä persoonissa on kiinnostavaa.

— Minkätyyppisiä juttuja haluat itse lukea, kuunnella tai katsella? Mikä on sellainen kulma, että kun puoliso kysyy millaista oli, niin millä aloitat?

