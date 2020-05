Catz tähtää naisten Korisliigaan ja luopuu paikastaan 1. divisioonassa – Uutta kautta rakennetaan Lappeenrannassa kovaa vauhtia, mutta monenlaisten kysymysmerkkien keskellä

Catz Lappeenranta pyrkii pelaamaan ensi kaudella naisten valtakunnallisissa koripallosarjoissa yhdellä joukkueella kahden sijaan.

Koripallon aikuisten kilpasarjojen lisenssihaku päättyi 15. toukokuuta. Catz hakee tuttuun tapaan lisenssiä naisten Korisliigaan, mutta ei jatka 1. divisioonassa.

Koripalloliitto myöntää ensi kauden sarjalisenssit 16. kesäkuuta.

Catzin puheenjohtaja Tiina Ihalainen kertoo, että syyt divaripaikasta luopumiseen eivät liittyneet talouteen, vaan käytännön toimintaan.

Jo päättyneellä kaudella Catzin pelaajiston kärkijoukko oli kapea.

Ensi kaudeksi Catz lunasti paikan alle 17-vuotiaiden SM-sarjaan, jonka pelipäivät ovat samat kuin naisten 1. divisioonalla.

– Meillä eivät riittäneet pelaajat 1. divariin tällä hetkellä, Ihalainen tiivistää.

Catz saanut taustalleen lisää voimaa

Catz on pelannut naisten Korisliigassa 15 kautta ja voittanut 13 mitalia peräkkäin. Kun mennyt kausi keskeytettiin, joukkue oli suuntaamassa pudotuspeleihin runkosarjan viidenneltä sijalta.

Ihalainen kertoo, että poikkeustilanne on nostattanut Catzin edustusjoukkueen taustalla mukavaa talkoohenkeä ja positiivista ajatusmaailmaa tulevaisuutta kohti.

Hän on asiasta hyvillään.

– Olemme saaneet edustusjoukkueen talkooryhmään paljon lisää tekijöitä. Ihmisillä on selkeä ajatus, että yritetään. Oma mieleni on rauhallinen, kun päätöksiä on nyt tehty. Emmehän me voi tehdä kuin parhaamme ja toivoa, että asiat sujuvat sitten hyvin.

Catz pyrkii saamaan edustusjoukkueelleen päävalmentajan mahdollisimman pian.

– Asiaa on mietitty ja pohdittu, mutta nimiä ei ole sopimuksissa. Asian pitää olla selvillä viimeistään siinä vaiheessa, kun lisenssi varmistuu.

Kai Skyttä Catz joutui pelaamaan alkukauden väistötiloissa Sammonlahden palloiluhallissa, kun urheilutalo oli remontissa. Hyvinkään Pontevan Titta-Riina Lepistö yritti pitää Catzin kapteenia Roosa Kososen kurissa 20. elokuuta.

Ihalainen kuvailee, ettei Catzin kausi ollut taloudellisesti mitenkään katastrofaalinen, vaikka edustusjoukkueelta jäikin merkittävästi tuloja saamatta, kun pudotuspelejä ei pelattu.

– Kauden tulos olisi ollut ihan kohtuullinen, jos kausi olisi pystytty viemään edustusjoukkueenkin osalta loppuun asti.

On jatkuvaa tasapainoilua, mitä valitsemme ja mihin panostamme. — Tiina Ihalainen

Koripalloliitto jakaa kesällä ylimmän tason seuroilleen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää koronatilanteen erityistukea, jolla paikataan ammattilaisten palkkakustannuksia maaliskuun alusta toukokuun loppuun.

Catz haki tukea, mutta sille mahdollisesti tuleva summa on pieni. Seuran ulkomaalaispelaajien sopimukset päättyivät jo maaliskuun lopussa, eikä muuta palkattua henkilökuntaa ollut.

– Hienoa kyllä, että opetus- ja kulttuuriministeriö reagoi näin nopeasti ja antoi urheiluseuroille mahdollisuuden hakea tukea. On urheiluseuroja, joita koronakausi on rokottanut varmasti todella paljon, Ihalainen toteaa.

Lisäksi Koripalloliitto jaksotti ensi kauden sarjamaksut takapainotteisiksi ja antoi lisenssimenettelyssä oleville pääsarjaseuroille aikaa suorittaa avoimet velvoitteet verottajalle, urheilijoiden vakuutusyhtiöille ja joukkueen jäsenille 15. elokuuta asti.

– Koripalloliitto on tukenut seurojaan tässä asiassa hyvin.

Mika Strandén Erica Covile oli Catzin huippuhankinta päättyneellä kaudella.

Kukaan ei vielä tiedä, miten koronatilanne muuttuu ja missä muodossa talviurheilulajien tuleva kausi pystytään järjestämään.

Jos sisälajien ottelut joudutaan pelaamaan ilman yleisöä, ulkomaalaisten ammattilaispelaajien hankinta voi olla monille seuroille taloudellisesti mahdotonta.

Kotkalainen Peli-Karhut linjasi alustavasti, että joukkue aikoo pelata naisten Korisliigaa kolmen sijaan kahdella ulkomaalaispelaajalla ainakin jouluun asti.

Toisaalta päätöksen mahdollisti PeKan timantinkova kotimaisten pitkän pään pelaajien kaarti, jonka tähtenä loistaa Catz-ikoni Elena Melto.

Suomalaisia koripalloilijoita puolestaan liikuttavat paikkakunnalta toiselle opiskelu-, työ- ja perhesyyt.

Ihalainen kertoo, että Catzin ensi kautta suunnitellaan kovasti, vaikka koronatilanne nostaakin urakan vaikeuskerrointa.

– Olemme pohtineet kaikenlaista, mutta katsotaan nyt, miten saamme asioita kasaan ja mihin kannattaa investoida.

Mika Strandén Catz on kasvattanut vuosien varrella suuren määrän pelaajia junioreistaan edustustasolle. Arkistokuva päättyneeltä kaudelta.

Laadukas junioritoiminta on ollut yksi Catzin kivijaloista koko seurahistorian ajan.

Nytkin Catzin tilanne on erityisen hyvä junioripolun nuorimmalla puolella, jossa harrastajia on paljon.

– Meidän pitää panostaa myös sinne. On tosi iloista, että niin moni nuorista harrastajista on pysynyt lajin parissa, vaikka korona aiheuttikin pienen tauon.

Catz vastaakin junioreilta tulleeseen toiveeseen ja aloittaa kesäharjoitukset ensi viikolla.

Ihalainen muistuttaa, että seurana Catzin pitäisi periaatteessa ottaa pelattavakseen mahdollisimman monta sarjaa, jotta se voisi tarjota pelipaikan kaikille halukkaille junioreille.

Käytännössä päätöksiin vaikuttavia tekijöitä on monta. Valtakunnalliset sarjat ovat alueellisia kalliimpia ja vieraisreissuineen vaativampia, mutta Koripalloliiton Kaakkoisen alueen naisten ja tyttöjen sarjatoiminta on romahtanut parhaista vuosista.

Samaan aikaan Catz pyrkii pitämään huolen, että se pystyisi tarjoamaan mahdollisimman sopivaa toimintaa kunkin yksilön tarpeisiin.

– On jatkuvaa tasapainoilua, mitä valitsemme ja mihin panostamme.