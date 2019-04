Imatran Ketterän kasvatti Jarkko Parikka valittiin Leijoniin, alla huippukausi Ilveksessä

Puolustaja Jarkko Parikka on mukana Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen ensimmäisellä MM-kisoihin valmistavalla harjoitusleirillä. Suomi kohtaa ensi viikolla Tanskan vieraskaukalossa kahdessa ottelussa.

Parikka, 21, on Imatran Ketterän kasvatti, joka on pelannut neljä viime kautta Tampereen Ilveksessä. Miesten maajoukkueessa hän on nyt mukana ensimmäistä kertaa.

Parikkaa on pidetty laadukkaana puolustajana puolustussuuntaan, mutta tällä kaudella hän teki 59 runkosarjaottelussa myös 5+14=19 pistettä.

Ensikertalaisena mukana on myös Turun Palloseuran Kaapo Kakko.

— Kakko olisi ikänsä puolesta voinut osallistua vielä alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin, mutta päätti laittaa kaikki paukut siihen, että on kevään mukana A-maajoukkueen leirityksessä, A-maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen kommentoi Suomen Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Jääkiekon miesten MM-kisat pelataan Slovakiassa 10. toukokuuta alkaen.

Suomen jääkiekkomaajoukkue

Maalivahdit

Eetu Laurikainen, JYP

Jussi Olkinuora, Pelicans

Puolustajat

Oliwer Kaski, Pelicans

Miika Koivisto, Dynamo Moskova

Otto Leskinen, KalPa

Jarkko Parikka, Ilves

Tarmo Reunanen, Lukko

Tony Sund, Sport

Juuso Vainio, JYP

Hyökkääjät

Marko Anttila, Jokerit

Hannes Björninen, Pelicans

Anrei Hakulinen, KooKoo

Arttu Ilomäki, Lukko

Kaapo Kakko, TPS

Joel Kiviranta, Sport

Eetu Luostarinen, KalPa

Sakari Manninen, Jokerit

Aleksi Mustonen, Pelicans

Joonas Nättinen, Neftehimik Nizhnekamsk

Arttu Ruotsalainen, Ilves

Jere Sallinen, Örebro HK

Veli-Matti Savinainen, Kunlun Red Star

Eemeli Suomi, Ilves