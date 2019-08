PEPO—Jippo suorana lähetyksenä torstaina Etelä-Saimaan verkkosivuilla — Calvin N’Sombo on liittynyt PEPOn rinkiin

Etelä-Saimaan suorien urheilulähetysten sarja jatkuu torstaina. Vuorossa on jalkapallon miesten Kakkosen A-lohkon ottelu, jossa PEPO Lappeenranta kohtaa Joensuun Jipon. Jippo on A-lohkossa toisena, PEPO kahdeksantena.

PEPOn kausi on sujunut odotuksiin nähden alakanttiin, minkä lisäksi joukkue on kärsinyt viime viikkoina loukkaantumisista. Edellisessä ottelussaan lappeenrantalaiset taipuivat vieraskentällä Helsingissä Kiffenille. Jippoa vastaan PEPO saa takaisin hyökkääjä Paul Obin, joka oli Kiffen-ottelusta sivussa korttitilin täyttymisen vuoksi.

Aiemmin tällä viikolla PEPO solmi loppukauden ja kauden 2020 kattavan sopimuksen keskikenttäpelaaja Calvin N'Sombon, 22, kanssa.

N'Sombon junioriaika kului HJK:n riveissä. Nuorisomaajoukkueissa hän edustanut Suomea 19 kertaa, minkä lisäksi hän on edustanut Makedoniaa yhteensä kolmesti alle 20- ja 21-vuotiaissa.

Veikkausliigasta N'Sombolla on kokemusta kahden pelin verran PK 35:stä. Miesten peleissä hän on edustanut myös HJK:ta, Klubi 04:ää, FC Honkaa sekä oululaista Herculesta, mutta tällä kaudella hän on ollut ilman sopimusta.

PEPOon siirtymistä pohjusti N´Sombon muuttaminen opiskelemaan Lappeenrantaan.

PEPOn päävalmentaja Mika Heino odottaa N'Sombon tuovan joukkueen keskikentälle lisää taitoa ja nopeutta. Heino ei osaa vielä sanoa, nähdäänkö uusi pelaaja tositoimissa jo torstain kotiottelussa Jippoa vastaan.

— Hän tulee tiistaina ensimmäisen kerran meidän harjoituksiin. Tuskin hän ainakaan aloittaa, mutta katsotaan, tuleeko hän peliin mukaan jossain vaiheessa. Hän on harjoitellut FC Espoon kanssa, mutta pelituntumaa tältä kaudelta ei ole.

Lisäksi PEPOn keskuspuolustaja Joel Laitinen, 18, edustaa Suomea alle 19-vuotiaiden kaksoismaaottelussa Slovakiaa vastaan.

Laitinen harjoittelee turkulaisen liigaseuran FC Interin kanssa marraskuun loppuun asti, mutta pelaa PEPOn otteluissa vielä loppukauden. Testijakson aikana Laitinen ja Inter tutustuvat toisiinsa mahdollista ammattilaissopimusta silmällä pitäen.

Kakkosen ottelu PEPO—Jippo suorana lähetyksenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla torstaina 29.8.2019 kello 18.30.