Lennätsie ja kumppanit pääsevät tositoimiin Lappeessa, mikä on helpotus Etelä-Karjalan raviväelle – "Hyvä, että paikalle saa tulla vähän yleisöäkin"

Kilhakka ja Lennätsie pitivät perjantaina kesäsadetta kotitallillaan Lappeenrannan Rasalassa.

Levänneet ravurit päästävät energiansa valloilleen sunnuntaina Lappeen raviradalla, jonka kilpailukausi jatkuu kevään koronatauon jälkeen.

Hevosten valmentaja Jouni Heimala palaa kotiradalle tositoimiin hyvillä mielin.

– Toivottavasti hommat lähtevät pyörimään pikkuhiljaa siitä ihan normaalisti. Hyvä, että paikalle saa tulla vähän yleisöäkin. On aina mukavampi ajella, kun on katsojia, Heimala toteaa.

Suomen ravikauden uusintastartti nähtiin 1. kesäkuuta Kuopiossa, minkä jälkeen kisat ovat pyörineet erityisjärjestelyin vanhaan malliin.

Heimala itse pääsi kartuttamaan kilpailutuntumaa jo torstaina Mikkelissä Posokan rattailla.

– Vähän outoahan se oli tauon jälkeen.

Pakkohuili vaati sopeutumista

Heimala ajaa kilpaa pääsääntöisesti omilla valmennettavillaan. Hänelle on aikojen saatossa osunut tätä kevättä pidempiäkin kilpailutaukoja, yli puolenkin vuoden pätkiä.

Tällä kertaa huili tuli kuitenkin koko maan raviväelle ulkoa määrättynä.

– Nyt oli kyllä jotenkin orpo olo, kun ei voinut seuratakaan raveja.

Ravien järjestäminen keskeytettiin 18. maaliskuuta, kun yli kymmenen ihmisen kokoontumiset kiellettiin Suomessa.

Heimalan tallissa oli tuolloin menijöitä täydessä kilpailuvireessä. Valmentamisen painopiste muuttui hetkessä pois startteihin valmistautumisesta.

– Piti vain yrittää reenailla niitä, mutta täyttä virettä ei voi koko ajan pitää mitenkään päällä. Sen verran tuli ajettua, että hevoset olisivat kuitenkin paria kovempaa ajoa vaille starttikunnossa.

Odotus ohi Suomessakin

Ruotsissa ravit jatkuivat tauotta, kun Suomen raviväeltä katosivat palkintorahatulot samaa matkaa kilpailujen kanssa.

Huhtikuun lopulla Suomen Hippos vetosi viranomaisiin ja esitti listan toimista, joilla raveja voitaisiin järjestää poikkeusoloissakin tiukoilla rajoitustoimilla.

Ravien paluu alkoi lopulta 18. toukokuuta, kun ensimmäinen kuudesta testikilpailusta järjestettiin Joensuussa.

Heimala muistuttaa, että hevostalous työllistää Suomessakin merkittävän määrän väkeä, Hippoksen tilastojen mukaan 15000 ihmistä suoraan ja välillisesti lisää.

Alan toiminta edellyttää, että kilpailut pyörivät.

– Tietysti sitä olisi toivonut, että kilpaa olisi ajettu, mutta eihän se ollut sitten Suomessa mitenkään mahdollista ennen rajoitusten helpottumista.

Kai Skyttä Kilhakka nappasi viime vuonna 19 startistaan neljä ykkös- ja viisi kakkossijaa.

Kilhakka on mukana sunnuntaina Lappeen kovimmassa suomenhevoslähdössä, jossa kotiradan hevosista nähdään Reijo Borgströmin koulimat B. Riitu ja B. Violetta.

Tällä viikolla Kilhakka on ollut valmentajansa näppeihin hyväntuntuinen.

– Sillä on kyllä tosi huono paikka lähteä, mutta tavoitteena on, että hevonen saa tuostakin hyvän suorituksen. Yleensä se on suorittanut varmasti, mutta yhden startin jälkeen se parantaa varmaan vielä paljon.

Lennätsie on kuukautta vaille seitsenvuotias ruuna, jolla on edessään ensimmäinen virallinen startti.

Debytantin rinnalle Lappeen ravipäivän avauksessa asettuvat kolminkertaisen ravikuningattaren Saaga S:n sisko Virgiitta ja Timo Toiviaisen valmentama Onon Nopsasuivi.

Heimalalle on etukäteen täysi arvoitus, kuinka Lennätsie suoriutuu tosipaikassa.

– Saa nähdä, miten se käyttäytyy. Se on vähän sellainen räpsympi eläin, vaikkei ole ihan varsa enää, mutta kokematon.

Maanantaina Heimalan valmennettavista Varoituksen tauko päättyy Vermossa, jossa Antti Teivainen ohjastaa hevosta suomenhevostammojen Viesker cupin karsinnassa.

– Ihan mielenkiintoinen on sekin. Hevonen tuntuu hyvältä. Sen ongelmat saatiin tauon aikana toivottavasti hoidettua kuntoon, pidemmän kaavan kautta.

Rajoitettu määrä paikkoja

Lappeen raveissa on sunnuntaina voimassa 500 katsojan yläraja, josta hevosten omistajat saivat varata paikkansa etukäteen. Paikat myydään katsomon pääportilta saapumisjärjestyksessä.

Raviradalla on myynnissä myös autokatsomopaikkoja pääportin sisäpuolelle ja radan varteen.