Bandyliigan harva tahti on vaikeuttanut Veiterän rytmiin pääsyä, mutta pysäyttäjää ei silti tunnu löytyvän.

Tomi Hauskan huippupeli ja kaksi pistettä olivat Veiterän tärkein anti lauantaisesta Narukerän vierailusta Lappeenrannassa. Voitto 5—1 (1—0) ei pelillisesti riemunkiljahduksia aiheuttanut, mutta kärsivällisyys riitti lopulta tuomaan odotetun lopputuloksen.

— Tosi nihkeetä oli varsinkin avausjaksolla. Lunta ei ollut paljon, mutta se hidasti meidän peliä ja pallollinen peli on kuitenkin selkeästi meidän juttu, Veiterän ykkösnimi Tomi Hauska tuumasi.

Tuntuu, ettei tässä ole päässyt minkäänlaiseen rytmiin. — Tomi Hauska

Hän oli mukana vahvasti vihreäpaitojen jokaisessa maalissa ja keräsi huiman teholukeman 1+4. Ottelun jälkeen Hauska ei ainakaan myöntänyt sitä ajatelleensa.

— Ai niinkö oli? Se on ihan kohtalainen suoritus ja siihen voi olla tyytyväinen, mutta joukkueen voitto tässä on tärkein. Kauden loppupuolella lasketaan pisteitä, eikä muistella millä suorituksilla niitä on tullut.

Vähän sai odotella

Kun Veiterä saa pelinsä parhaalla mahdollisella tavalla kulkemaan, Narukerän tapaiset vastustajat varsinkin kotona Kisapuistossa on kaadettu nopeasti, mutta lauantaina 1—0 maaliin meni 42 minuuttia. Sen viimeisteli veljeksistä Janne Hauska.

Toisella jakson alussa Antti-Juuso Ropo laukoi 2—0 ja vapautti Veiterän pelaamista. Voittoon tarvittiin tällä kertaa myös maalivahti Topi Peuhkurin torjuntoja, sillä Narukerä oli läpi ottelun vaarallinen. Paikkoja ei hirveitä määriä ollut, mutta sen verran kuitenkin, että paremmalla viimeistelyllä ja onnella porilaiset olisivat voineet roikkua voittotaistelussa mukana loppuhetkille saakka.

Mika Strandén Tero Liimataisen eteneminen pysähtyy porilaiseen syleilyyn.

Pelataan pohjoisessa

Veiterän pelaamisen tasoon vaikuttanee sekin, että pelejä on ollut vähän. Avausviikonlopun perutut vieraspelit Helsingissä ja Porissa ovat aiheuttaneet sen, että ennen tätä viikonloppua Veiterällä oli kolme ottelua pelattuna samalla kun HIFK:n plakkarissa niitä oli jo seitsemän.

— Tuntuu, ettei tässä ole päässyt minkäänlaiseen rytmiin. Kolme peliä ja parin viikon maaottelutauko välissä. Jatkossa sarjaohjelman laatija voisi miettiä kannattaako avauskierroksilla etelässä ja länsirannikolla edes yrittää pelata, Tomi Hauska lähetti terveisiä liiton suuntaan.