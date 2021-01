SaiPan miehet saivat arvokasta oppia vieraskiertueelta, naiset kipusivat takaisin piikkipaikalle

SaiPa SB palasi yhden tappion jälkeen voittojen tielle miesten salibandydivarissa. O2 Jyväskylä kaatui voittolaukauskisan jälkeen lukemin 6–7. SaiPa oli matkalla kohti voittoa jo varsinaisella peliajalla, mutta kolmannessa erässä kotijoukkue onnistui iskemään oikeisiin kohtiin ja tuli kolmen maalin takaa tasoihin.

– Tuloksellisesi vähän huono viikonloppu, mutta silleen juteltiin pelien jälkeen, että tällainen voi olla paras juttu, mikä meille käy. Näistä oppii, häviö on hyvä ystävä. Playoff-paikka on melko varma, joten loppupelien ajan on hyvä kehittää omaa toimintaa, SaiPan päävalmentaja Mikael de Anna sanaili.

"Ei täällä helppoja pelejä ole"

Lauantaina SaiPa kärsi tappion Limingan Niittomiehille runsasmaalisessa ja vuoristoratamaisessa ottelussa.

– Ei täällä helppoja pelejä ole. Mitään kriisiä ei ole, vaikka tulos ei ollutkaan ehkä mitä haettiin. Löysimme kuitenkin hyviä kokonaisuuksia, de Anna kertoi.

De Anna oli tyytyväinen kolmosviisikon esitykseen, joten SaiPan hyökkäyspeli käynee jatkossa kaikilla sylintereillä, vaikka kakkoskentällä olikin tällä kertaa vähän vaikeampaa.

Kolmoskoostumuksen muodostivat Samu Pietilä, Miro Veijalainen ja Lassi Junnilainen takanaan Lauri Utunen ja Santeri Kakko.

– Se oli hyvä viisikko, mikä on hyvä juttu jatkoa ajatellen. He onnistuivat hyvin viikonloppuna, vaikka eivät tehneetkään tehoja mitenkään hirveästi.

Naisilla lohkovoitto hyppysissä

SaiPa SB:n naiset siirtyivät sunnuntaina takaisin liigan B-lohkon keulapaikalle. Vain kolme pistettä saalistanut peränpitäjä LoSB kaatui Lohjalla 7–1. Miisa Turunen oli SaiPan tehokkain pistein 1+2.

Pelejä on jäljellä kaksi, ja lohkovoitto ratkeaa todennäköisesti päätöskierroksella, ellei toisena oleva Pirkkalan Pirkat häviä seuraavaa otteluaan.

Lohkovoitto toisi vastustajaksi ylemmän A-lohkon viimeisen joukkueen ja antaisi kotiedun, joten se kiinnostaa päävalmentaja Toni Soikkelia.

– Se, ettei arkena tarvitsisi lähteä pelaamaan vieraspeliä, on varmaan se isoin etu, Soikkeli tuumaili.