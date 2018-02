Ei neljää ilman viidettä? Mestaruusrohmu Wiipurin Sudet emännöi viikonloppuna jääpallon naisten SM-lopputurnausta Kisapuistossa Lappeenrantalainen Wiipurin Sudet kärsi tällä kaudella ensimmäisen pistemenetyksensä, kun Porvoon Akilles nappasi pisteen matkaansa tasatuloksella. Mika Strandén Wiipurin Sudet hallitsee naisten jääpalloa Suomessa. Kuva on seuran kolmansista mestaruusjuhlista keväältä 2016.

Wiipurin Sudet on rohmunnut perustamisensa jälkeen neljässä kaudessa neljä mestaruutta naisten jääpallossa.

Tällä kaudella lappeenrantalaisseura koki ensimmäisen pistemenetyksensä, kun Porvoon Akilles nappasi Susilta pisteen matkaansa 1—1-tasatuloksella.

Tuossa ottelussa Sudet ei pelannut parhaalla koostumuksellaan, mutta viikonvaihteessa Kisapuistossa käytävään neljän joukkueen SM-lopputurnaukseen Sudet lähtee paremmista lähtökohdista.

— Meillä on ollut treeneissä ihan hyvin porukkaa, kun on ollut sellaistakin ongelmaa, että osa pelaajista asuu muualla, eikä silloin pääse harjoituksiin, kertoo Susien kapteeni Anna Tiippana.

Tiippana opiskelee itsekin Joensuussa.

— Nyt olen ollut työharjoittelussa Imatralla, joten olen päässyt käymään treeneissä.

Sudet kohtaa iltapelissä HIFK:n

Lauantaina pelataan välierät. Sudet kohtaa iltapelissä HIFK:n. Sitä ennen Akilles ja Kampparit ratkovat toisen finalistin sunnuntaina pelattavaan loppuotteluun. Välierien häviäjät pelaavat pronssista.

Sudet on edelleen suvereeni suosikki Suomen mestariksi. Turnausmuotoisesti pelatussa sarjassa kahdeksan ottelun maaliero oli 55—5.

— HIFK:n olemme voittaneet kahdesti tällä kaudella, mutta edellisessä turnauksessa Porvoossa oli ehkä tiukin peli koskaan heitä vastaan, Tiippana kertoo 6—0-voittoon päättyneestä ottelusta.

Tiippanalle ovat tulleet tutuiksi myös kansainväliset kentät. Tammikuussa hän vieraili naisten maajoukkueen kanssa niinkin eksoottisessa jääpallomaassa kuin Kiinassa.

Pari vuotta sitten pelasi yhden kauden Ruotsin sarjaa Haaparannan HT-Bandyn riveissä.

— Onhan Ruotsin sarja ihan asia erikseen. Se on oikeasti jääpalloa. Pelejä on melkein joka viikonloppu ja treenit on joka päivä. Elämä pyöri ihan jääpallon ympärillä, kun asuin siellä.

Veljet vetivät jääpallon pariin

Tiippana on jääpalloperheestä, ja sitä kautta hän innostui itsekin lajista.

— Molemmat isoveljet pelasivat. Ja kun pikkuveljeäkin pyydettiin pelaamaan, niin minäkin halusin mennä mukaan.

Hän kuvailee, että iso kenttä tekee pelistä mielenkiintoisen.

— Vauhdikas laji, siinä pitää luistella tosi paljon, jos meinaa edes pärjätä.