Jukureista ei peliaikaa kaukaloiden pikakiiturille irronnut, niinpä Janne Kumpulainen siirtyi imatralaisten iloksi Ketterään Kumpulainen oli nuorisomaajoukkueiden vakiokasvo ja haki elämänkokemusta kiekkoilemalla kauden Ranskassa. Nyt hän taistelee Ketterän asussa jopa Mestiksen voitosta. Tenho Tiilikainen Janne Kumpulainen sanoo viihtyvänsä Imatralla erinomaisesti.

Ketterään jääkiekon Mestiksen siirtoikkunan sulkeutuessa Jukureista siirtynyt Janne Kumpulainen odottaa Ketterän Savonlinnan vierailulta keskiviikkona ainakin kahta asiaa. Paluuta kaukaloon flunssan jäljiltä ja joukkueelta jämäkkää suoritusta ennen Mestiksen pleijareiden alkamista.

Kolmas asia voisi olla, että Savonlinna on Kumpulaiselle hyvinkin tuttu paikka.

— Lauantaina pudotuspelien alkaessa pitää ryhmän olla täydessä iskussa, vielä huolellisempi. Kaikki pitää tehdä paremmin. Sillä, kuka tulee vastaan ei ole mitään merkitystä.

Ketterällä on kova nippu kasassa

Kumpulainen, 26, pääsee vertaamaan Ketterää aikaisempiin seuroihinsa. Hän on viime vuosien aikana pelannut Mestistä muun muassa tämän kauden runkosarjan voittajassa KeuPassa ja viime kaudella Mestiksen voittaneessa SaPKossa.

— Ketterän nykyinen nippu on paljon parempi. SaPKolla oli terävä kärki. Meillä oikeasti on neljä kenttää, jotka kaikki pystyvät ratkomaan otteluja. Vaikka ykkösvitja on ollut liekeissä, niin sen ei ole pakko onnistua illasta toiseen, koska apuja tulee muiltakin.

Kumpulainen on Ketterässä pääsääntöisesti pelannut ykkös- tai kakkosvitjassa. Sentterinä on useimmiten ollut Tomi Iso-Mustajärvi.

— Olen aina pitänyt pelaamisesta vahvan ja luisteluvoimaisen sentterin kanssa.

Palokan Kiekossa ensimmäiset luistinpiirrot

Palokan Kiekossa ensimmäiset luistelu- ja kiekko-oppinsa saanut Kumpulainen on todellinen hyrrä ja vauhtikone kaukalossa. on ollut sitä aina.

— Palokan junnukoutsi panosti luistelun opettamiseen. Isäni kanssa kävimme myös usein yleisöluisteluissa, paljon luistelua ilman kiekkoa ja mailaa. Rullaluistelin myös todella paljon kesäisin, tein pitkiä lenkkejä, JYP:n riveihin D-ikäisenä mennyt Kumpulainen kertoo.

Kumpulaisen taidot huomattiin, kutsu kävi Pohjola-leirille ja sillä all stars -miehistöön ja maajoukkuetehtäviin. Polkien maajoukkueissa hän on pelannut kaikkiaan 76 ottelua (MM-pronssi alle 18-vuotiaissa), JYP:n riveissä suomenmestaruudet sekä B- että A-pojissa.

Kumpulaisen uraa ovat rasittaneet loukkaantumiset, joista pahin sattui viime kaudella. Olkapäävamma piti miehen pois kaukalosta kuusi kuukautta.

Kumpulainen oli kaudella 2016—2017 raivannut jo hyvin tietään Jukurien liigamiehistöön. Viime syksynä peliaika loukkaantumisen jälkeen jäi Jukureissa vähiin. Lainapesti Ketterään oli mieluinen vaihtoehto, kun hän tajusi, ettei oikein istu Jukureiden kauden suunnitelmiin.

— En kuitenkaan usko, että pelityylini olisi este. Tykkään pelata, enkä istua katsomossa syömässä poppareita. En varmasti vieläkään ole parhaassa kunnossani.

Visiitti Ranskaan oli opettava

Kauden 2012—2013 Kumpulainen kiekkoili Ranskassa, maan toiseksi ylimmällä sarjatasolla Nizzassa ja Caenissa. Pelillisesti reissu ei ollut uran käännekohta, mutta muuten kasvattava.

— Kausi Ranskassa opetti itsestä huolehtimisen. Opin myös, kuinka paljon pitää tehdä hommia joukkueharjoitusten lisäksi. Tykkään edelleen vetää 2-3 punttia salilla viikottain.

Kumpulaisella on myös selitys Ketterän hyvälle kaudelle.

— Taitava nippu, hyvä valmennus ja joukkueessa vallitseva erinomainen ilmapiiri.