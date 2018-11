SaiPan nuorten liigajoukkue ruutuun live-ottelussa — Katso ennakkona valmentaja Kari Martikaisen videohaastattelu

SaiPa lähtee kaatamaan Jokereita nuorten SM-liigassa Hartwall-areenan harjoitushalliin ”Luolaan”. Ottelu on ensimmäinen Etelä-Saimaan omien verkkosivujensa kautta tarjoamassa suorien urheilulähetysten sarjassa.

Ottelu alkaa lauantaina kello 15.

Seuraavina ruudussa ovat vuorossa nuorten SM-liigan pelit JYP—SaiPa 17. marraskuuta ja KooKoo—SaiPa 12. joulukuuta.

Luistelu, taito ja asenne

SaiPa on rakentanut A-nuorista pelaajapolun liigajoukkueeseensa Mestiksen kautta Ketterä-yhteistyön avulla. Nuorten valmentajan Kari Martikaisen mukaan hyppäys ammattiurheilijaksi vaatii paljon työtä.

— Luulen, että suurin juttu on yleinen ammattimaisuus, miten peleihin valmistaudutaan, miten näet pelin. Fyysisesti joukkue on mennyt paljon eteenpäin keväästä. Se tulee ammattimaisuuden kautta, kun pelaaja tajuaa omat mahdollisuutensa ja alkaa laittaa sitä puolta kuntoon.

Taidoissa nuoret suomalaispelaajat ovat Martikaisen mukaan vähintäänkin kohtalaisella tasolla. Myös Sveitsissä pitkään valmentanut Martikainen sanoo käkikellomaan poikien olevan hyviä suoraluistelijoita, mutta suomalaispelaajat ovat muuten luistelutaitavuudessa edellä, esimerkiksi käännöksissä ja takaperin luistelussa.

Tarjouskilpailuun vai ei?

SaiPasta on kaapattu nuoria pelaajia muualle, mutta Lappeenrannassa ole lähdetty tarjouskilpaan lupaavista pelaajista. Muutama vuosi sitten B-nuorista lähti osin sarjatason putoamisenkin vuoksi useita pelaajia länsirannikolle.

— Totta kai toivoisin, että meillä olisivat kaikki A-ikäiset täällä. Pienellä paikkakunnalla kaikista omista pitäisi pystyä pitämään kiinni ja sitten vielä ulkopuolelta saada pelaajia. Jopa Helsinkiin ja Espooseen tulee pelaajia ulkopuolelta, vaikka pelaajatuotantoa ja -massaa on paljon enemmän, Martikainen vertaa.

— Jos pelaaja haluaa vaihtaa paikkakuntaa, ei sille mitään voi, mutta yrittää tietysti voi. Jos oma toiminta on hyvää, harjoitellaan hyvin ja joukkue on hyvä, sen pitäisi riittää.

Lataus katoaa johonkin

SaiPan nuorten joukkueen kasvuun on alkukaudella liittynyt paljon ailahtelua.

Ilman oikeaa asennetta ei ole mitään. — Kari Martikainen

— Me olemme vieneet useita useita pelejä ja oltu niskan päällä ja silti onnistuttu häviämään. Suoritustunne, peliin valmistautuminen ja henkinen puoli on ollut kaikkein vaikeinta saada kohdalleen.

Etenkin viikonvaihteen toinen peli on helposti mennyt ohi.

— Olen puhunut poikien kanssa ja ulkopuolisten kanssa. Pelaajiltakin on tullut sellaista viestiä, että on vaikea latautua. Siihen pitää vielä paneutua, mistä se johtuu. Viikot on harjoiteltu hyvin ja sitten kun tulee se juhlapäivä, sit ei olekaan fiilistä. Se on ollut suuri yllätys.

Pään sisällä myllää

Kevääseen on vielä aikaa, mutta Martikaisen mukaan usein tuntuu siltä, että yhtäkkiä edessä onkin kauden viimeinen peli. Aika kasvaa ei ole loputtomiin.

— Kasvu on mentaalipuolen juttuja ja siitä on puhuttu, mutta pään sisään ei pääse. Mitä ihmeellisimpiä syitä olen kuullut ja sellaisia, mitä en ole ikinä aikaisemmin kuullut.

— Poikienkin pitäisi ymmärtää, että kaikki lähtee kilpailusta ja taistelusta. Ilman oikeaa asennetta ei ole mitään.