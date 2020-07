Catzin valmentaja Mika Haakana on useina kesinä joutunut odottamaan pelaajatilanteen selkiytymistä, mutta nyt aukkoja on vielä enemmän.

Catzilla ei ole vielä ainuttakaan allekirjoitettua sopimusta, eikä kukaan edes tiedä, saako esimerkiksi amerikkalaispelaajia syksyllä maahan, onko karanteeni ja onko rahaa. Iso osa naisten Korisliigan joukkueista on rakentamassa kotimaisen joukkueen tai ainakin lähtee korkeintaan yhdellä jenkillä sarjaan, sillä kaikkien talousnäkymät ovat sumuiset.

Viisi tarjokasta

Haakanan mukaan keskusteluissa on tiiviimmin viisi pelaajaa, joille on tehty tarjoukset. Viime kauden joukkueesta Roosa Kosonen ja Tuulia Timo ainakin haluttaisiin nähdä Lappeenrannassa edelleen, mutta muitakin ottajia on tyrkyllä.

Kososen opiskelupaikka Helsinkiin ratkeaa heinäkuun puolessa välissä, mutta Haakanan mukaan matkapelaajanakin hän kelpaisi.

Pari muuta ehdokasta ovat ennestään Lappeenrannassa tuttuja ja yksi maajoukkueringissä ollut muualla pelannut on noussut uutena ehdokkaana esiin.

– Jos saan kolme viidestä tai neljä viidestä, meillä on jo aika hyvä suomalainen runko. Mutta voi käydä niinkin, etten saa heistä yhtäkään.

Palaset eri asennoissa

Amerikasta palaavista yliopistopelaajista keskusteluyhteys on Marianne Kalinin kanssa, mutta tämä tähtää ensisijaisesti muualle Eurooppaan.

Viime kauden ulkomaalaisista Jordan Jones on ilmaissut kiinnostuksensa pelata edelleen Lappeenrannassa. Syksyllä voi olla sekin tilanne, että kun pelipaikkoja on vähän, joku huippupelaaja voi olla yhtäkkiä tarjolla summalla, joka ei aiemmin ollut mahdollinen.

– Sarjasta näyttäisi tulevan aika erilainen kuin ennen.

Raha edellä mentävä

Ensin suomalaiset, sitten jenkit, jos on varaa, Haakana linjaa strategian.

– Pitää odottaa ensin, miten seuran varainhankin onnistuu.

– PeKaa lukuun ottamatta kaikilla on aika vähissä sopimukset, ainakin julkistetut.

Omista nuorista viime kaudelta tutut Iiris Muhonen ja Mari Kihlström on tavoite pitää mukana. 17-vuotiaiden SM-sarjan joukkueesta rinkiin pääsevät ainakin Edit Pekkala ja Noora Kuukka.

Haakanan oman jatkosopimuksen taustalla saattaa olla vähän velvollisuudentuntoakin. Ainakin mies sanoo keväällä tehneensä vähän kaikenlaista taustahommaa seurassa, kun koronan vuoksi tilanne oli vaikea.

Tiimiinsä hän haluaisi edelleen Petri Jaakkolan ja apua myös Namikan valmentajaksi siirtyneeltä Teemu Turuselta, joka yhdessä Janne Muhosen kanssa rakensi Catzin fysiikkaharjoittelun pohjan.

– Luulen, että aika paljon rupeaa loksahtelemaan 15.7. kun opiskelupaikoista tulee lisää tietoa.