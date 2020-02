Veiterä hirmuisessa iskussa kauden tärkeimmällä hetkellä, avasi välierät murskavoitolla Kisapuistossa – "Oli loistavat olosuhteet pelata"

Bandyliigan välieräavaus oli Veiterältä tyrmäävä näytös. Altavastaajana ottelusarjaan lähtenyt JPS poistui Lappeenrannasta murskatappion 12–1 (4–0) kera.

Tasoero joukkueiden välillä oli odotettua isompi, mutta loppulukemissa ei ilmaa juuri ole. Veiterä oli kaikilla mittareilla parempi joukkue kentällä.

Veiterän 4–0-voittoon päättynyt avausjakso kertoi pelin luonteesta oleellisen. Veiterä hallitsi pallollista peliä, eikä JPS vieraillut toisessa päässä kuin muutaman satunnaisen piston verran. Vieraat nappasivat Tuukka Loikkasen 3–0 osuman jälkeen aikalisän, mutta se ei otteita muuttanut suuntaan tai toiseen.

Avausjaksolla Veiterä teki kaksi osumista kulmalyönneistä, ja ne olivat suuressa roolissa jatkossakin. Veiterä vei kulmat peräti 17–1 ja oli poikkeuksellisen tehokas tehden niistä kuusi maalia. Kulmia antanut Tomi Hauska saavutti niiden siivittämänä hurjan pistesaldon 2+6.

– Tänään oli varmaan vaan päivä, jolloin ne osui kohdalleen. Ja tietysti hyvä jää auttaa, kun pallo ei pompi ylimääräistä. Oli loistavat olosuhteet pelata, Veiterän takalinjojen luottomies Johan Segerman kertoi.

Toisen jakson alkuun Tomi Hauska sekä velimies Janne Hauska tekivät nopeasti kaksi maalia lisää ja ottelu oli näin lopullisesti ratkennut. Suurin jännityksen aihe tämän jälkeen oli Veiterän puolustuksen pitävyys.

Pudotuspelien avauskierroksella lappeenrantalaiset eivät päästäneet yhtään osumaa ja nollapelitaika piti avausvälierässä 61 minuutille saakka, ennen kuin Jarno Eronen onnistui ohittamaan Topi Peuhkurin. Nolla pysyi pudotuspeleissä jääpallon mittapuulla harvinaisen pitkään, 241 minuuttia.

– Tässä kauden aikana on ollut vaikeita hetkiä ja puolustuspeli on rakentunut hiljalleen siihen kuntoon missä nyt ollaan. Sitä on treenattu ja nyt se toimii, Segerman analysoi ottelun jälkeen.

– Hyvällä puolustamisella on aina sekin merkitys, että on helpompi hyökätä kun paketti on kasassa. Puolustuksen kautta peli aina lähtee, hän jatkoi.

Kosmeettisen lopun aikana Veiterä nautiskeli kauniita maaleja niin kulmista kuin pelitilanteista. Tomi Hauskan hurjan pistesaldon lisäksi Janne Hauska ampui kolme osumaa ja Aleksi Seppänen keräsi tehot 3+1.

Vaikka rumien lukemien perusteella hassulta kuulostaakin, niin JPS:n maalivahti Samuel Gerovoi oli joukkueensa paras pelaaja. Takaiskuille ei ollut juuri mitään tehtävissä.

– Tänään oli aika hirveetä. Niitä juttuja mitä puhuttiin ja mitä haluttiin tehdä, ei päästy tänään toteuttamaan. Lähdimme kuitenkin sarjaan sillä asenteella, ettei ole mitään hävittävää. Eikä meillä ole jatkossakaan hävittävää, JPS:n päävalmentaja Timo Wallius myönsi realiteetit.

Toinen välierä pelataan lauantaina Jyväskylässä. Finaaliin edetään kolmella voitolla.