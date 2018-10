Maalivahti Frans Tuohimaan kauden ensimmäinen nollapeli, kultakypärä Tyler Morleyn toisen erän ylivoimasosuma ja Lukon tehottomuus poikivat SaiPalle niukan, mutta sitäkin makeamman voiton Raumalta.

Sputnikpaidat kaappasivat länsirannikon kiertueensa jälkimmäisestä kamppailusta pisteet matkaansa lukemin 1—0. Kapean kokoonpanon kanssa taiteileva SaiPa katkaisi samalla kahden ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa.

Lukko aloitti vahvasti, mutta hyytyi ottelun edetessä, kun SaiPa onnistui puolustamaan keskialueen tarkasti umpeen.

Morleyn maali syntyi vähän ennen pelin puoliväliä. Hän vei keltamustat takatolpalta johtoon, kun SaiPan ylivoimapeliä oli jäljellä enää muutama sekunti. Morleylle kiekon käänsi David Goodwin.

Morleylle tehopiste oli kauden kymmenes (5+5), Goodwinille puolestaan kahdeksas (3+5), joten kaksikko on edennyt alkukauden noin piste per peli -tahdissa. SaiPalla on nyt takana yhdeksän ottelua.

Neljän pelin vierasputkestään SaiPalla on jäljellä vielä yksi kamppailu. Keskiviikkona sputnikit matkustavat Kuopioon, minkä jälkeen on kotipelin vuoro, kun JYP saapuu Kisapuistoon viikon päästä lauantaina.