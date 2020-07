Lappeenrannan uimahalli ja urheiluhallit aukeavat kesätauon jälkeen maanantaina 3.8. Elokuun ajan käytössä ovat supistetut aukioloajat. Talviaikatauluihin siirrytään elokuun lopussa.

Uimahalleista ja urheiluhalleista on purettu koronapandemian aikaisia poikkeuskäytäntöjä, kuten asiakasmäärärajoituksia. Myös uimahallien saunat ovat jälleen asiakkaiden käytössä normaalisti.

Turvavälit edelleen

Asiakkaita kehotetaan edelleen kiinnittämään erityistä huomiota turvaväleihin sekä hyvään käsi- ja yskimishygieniaan. Sairaana liikkumaan ei edelleenkään saa tulla.

Lauritsalan uimahallissa on elokuun ajan tarjolla helppoa vesijumppaa. Vesijumpan hinta on uimahallimaksu sekä kahden euron arvoinen ohjausranneke. Perjantaisin Lauritsalan uimahallissa on tarjolla vesijumppaa työttömille uimahallimaksun hinnalla.