Nakkisormien historiaa juhlitaan alumniottelulla, lauantai huipentuu NST:n miesten kenties kaikkien aikojen viimeiseen koitokseen – "Viimeistä kertaa jätkät kasaan"

NST juhlistaa pian 26-vuotista historiaansa seuralegendojen näytösottelulla Lappeenrannan urheilutalolla lauantaina.

Kentällä ja sen ulkopuolella nähdään vuosikymmenten varrelta tuttuja hahmoja NST:n miesten edustusjoukkueesta Risto Tölliköstä Johnny Kotroon, Jussi Väänäsestä Aki Seppälään ja Jarkko Rantalasta Sauli Hynyseen.

Ottelu alkaa kello 15.30.

– Luvassa on lämminhenkinen tapahtuma. Pilke silmäkulmassa, kuten aina. Kyllä pelaajista muutama on sellaisia, että he alkavat pelaamaan melkein tosissaan aina, kun pallo laitetaan keskelle. Jalkeilla on hyväkuntoisia jätkiä, itsekin kentälle hyppäävä Janne Ruippo kertoo.

Alumniottelun ideoivat viime vuoden puolella Ruippo ja NST:n entinen liigapelaaja Henri Pitkänen, joka työskentelee nykyisin toimittajana Yle Urheilussa ja saapuu juontamaan tapahtuman.

Kimmoke tapahtumalle lähti kuluvan kauden jälkeen koittavasta muutoksesta, kun NST ja Pontuksen Nouseva Voima yhdistyvät SaiPa salibandyksi.

– Ajattelimme, että alumniottelu olisi hyvä järjestää, kun seura pelaa viimeistä kevättään. Viimeistä kertaa jätkät kasaan. Näin saadaan kunniallinen päätös Nakkisormet ry:lle, nykyiselle NST-Lappeenrannalle.

Tapahtuman jälkeen NST:n miesten edustusjoukkue pelaa urheilutalolla viimeisen runkosarjaottelunsa, jossa se kohtaa Karhut Porista.

Ottelu voi olla samalla NST:n miesten historian viimeinen, jos joukkue ei yllä divarin pudotuspeleihin.

NST on kolmen pisteen päässä viimeisellä pudotuspelipaikalla olevasta Kirkkonummi Rangersista. NST:n ja Rangersin väliin mahtuu vielä Joensuun Josba.

Mika Strandén Lasse Kosonen (kesk.) ja muut NST:n pelaajat iloitsivat pääsystä miesten Salibandyliigan karsintoihin 27. helmikuuta vuonna 2011. Tuolloinkin kausi päättyi NST:n liiganousuun.

Alumniottelulla halutaan Ruipon mukaan kunnioittaa seuran alkuvuosien tienraivaajia.

– He tekivät meille nuoremmille sukupolville mahdolliseksi unelman pelata kovia pelejä.

NST:n naisten edustusjoukkueen historiaa muisteltiin joukkueen viimeisessä runkosarjaottelussa viikko sitten, jolloin urheilutalolla nähtiin muun muassa parhaita paloja vuosien varrelta videoskriinillä.

NST on julkaissut ja julkaisee ottelun alla sosiaalisen median kanavillaan historiastaan video-, kuva- ja lehtileikemateriaalia, jota Ruippo on koonnut kasaan eri lähteistä.

Niistä yksi tärkeimmistä on ollut edesmenneen lappeenrantalaisen toimittajan Antti O. Arposen laaja NST-aiheinen kokoelma.

– Antti oli salibandymies henkeen ja vereen.

Ottelussa nähdään pelaajien päällä monenlaisia NST:n pelipaitoja vuosien varrelta.

– Bonuspisteitä on tarjolla, mitä retromman alkulämmittelyasun jätkät löytävät.

NST-legendojen ottelun viheltävät tuomarilegendat Pasi Kylmämaa ja Simo Horsmanheimo.

– Hekin tuntuvat olevan hyvin innoissaan, kun pääsevät tositoimiin yhdessä vielä kerran.