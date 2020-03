Aleksi Ikonen haki ammattilaissopimusta jalkapalloliigaan ja KuPS:iin realityohjelmasta – PEPOn keskikenttäpelaaja tietää, että 25-vuotiaana eteenpäin on mentävä

Aleksi Ikosella on unelma. Imatran kasvatti on pelannut vuodesta 2016 lähtien ammattimaisesti jalkapalloa ja nyt on se hetki, jolloin askel eteenpäin on otettava. Kahdella kaudella PEPOa Kakkosessa edustanut keskikenttäpelaaja haluaa pelipaikan ensi kaudella vähintään Suomen I divisioonasta.