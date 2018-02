SaiPa hyökkää Hämeenlinnaan ilman Per Savilahti-Naganderia, Frans Tuohimaa tilkitsee edelleen maalia Mika Strandén Per Savilahti-Naganderin (kuvassa) poissaolon myötä Brett Carson on Hämeenlinnassa SaiPan kokoonpanon ainoa oikealta laukova pelaaja.

Luottopuolustaja Per Savilahti-Nagander on sivussa SaiPan kokoonpanosta perjantaina jääkiekkoliigan vierasottelussa Hämeenlinnassa. Savilahti-Nagander loukkasi jalkansa, kun hän kaatui pelitilanteessa tiistain kotiottelussa Tampereen Tapparaa vastaan.

Savilahti-Naganderin paikan Kalle Maalahden puolustajaparina ottaa tapaan Jere Sneck, kuten tiistain ottelun lopussakin. Seitsemänneksi puolustajaksi nousee Henry Maarnela, joka on teutaroinut tällä kaudella myös seitsemän Mestis-ottelua Imatran Ketterän paidassa.

Savilahti-Naganderin poissaolo on takaisku SaiPalle, joka tiedotti aiemmin puolustaja Markus Kojon kauden olevan ohi.

Katso video tilanteesta, jossa Savilahti-Nagander loukkaantui.

SaiPa mittelee Hämeenlinnan Pallokerhon kanssa paremmuudesta kahtena päivänä peräkkäin, sillä joukkueet saapuvat lauantaiksi Lappeenrannan Kisapuistoon.

Helpolla lappeenrantalaiset ei tuplakohtaamisessa pääse, sillä HPK on pelannut uuden vuoden puolella 15 ottelua kahden sarjapisteen keskiarvolla. Samalla HPK on kiivennyt sarjataulukossa sijalle 11. ja siten mukaan taisteluun pääsystä pudotuspelikarsintoihin.

SaiPa on sarjataulukossa kahdeksantena ja pisteen päässä suorasta puolivälieräpaikasta, kun sillä on kymmenen runkosarjaottelua pelaamatta. Viidentenä olevaan Jyväskylän JYPiin SaiPalla on matkaa 13 pistettä. Oulun Kärpät porskuttaa liigakärjessä huiman 19 pisteen karkumatkalla toisena olevaan Turun Palloseuraan.

SaiPan kokoonpano perjantaina:

Hyökkäys:

Ahti Oksanen—Cody Kunyk—Curtis Hamilton

Elmeri Kaksonen—Ville Koho—Kim Strömberg

Jonatan Tanus—David Goodwin—Topi Nättinen

Valtteri Virkkunen—Saku Salminen—Joni Nikko

Puolustus:

Urho Vaakanainen—Brett Carson

Lauri Taipalus—Lasse Lappalainen

Kalle Maalahti—Jere Sneck

Henry Maarnela

Aloittava maalivahti:

Frans Tuohimaa

Varamaalivahti:

Niclas Westerholm