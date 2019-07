Yhdysvaltalaishuipuilla Myllymäessä frisbeegolf-klinikka — Lue ammattilaisen vinkit heittotekniikan hiomiseen

Satukirjan kuvitukseen sopivan metsäpolun päässä avautuu hämmentävä näkymä. Rinteeseen koivujen juureen ja kivien päälle on kerääntynyt istumaan monta kymmentä ihmistä. Viuhkamaiseen kaareen asettuneina he ovat kuin luonnon amfiteatterissa ja tuijottavat kahta polulla seisovaa miestä. Toinen on hiljaa ja paikoillaan, toinen marssii edestakaisin ja kertoo kiihkeästi Teksasin aksentilla oikeasta vartalon liikkeestä.