PEPO Lappeenranta tavoittelee ensi kaudeksi lisää väkeä katsomoon poikkeuksellisen halvalla kausikortilla.

Äskettäin alkaneessa kampanjassa kausikortti irtoaa 35 eurolla ja tavoitteena on saada kaupaksi tuhat korttia.

PEPO pelaa Kakkosessa 11 kotiottelua, joten kausikorttilaiselle yhden ottelun hinnaksi jäisi vain karvan verran yli kolme euroa. Normaali aikuisten pääsylippu maksaa kymmenen euroa.

Puheenjohtaja Kari Sunisen mukaan PEPOn yleisömäärät ovat nousseet kolme vuotta putkeen, mutta seuralla on tavoitteena kasvattaa yleisömäärää edelleen ja myös sitouttaa katsojia entistä enemmän.

— Katsojia käy paljon, mutta olemme huomanneet, että jotkut heistä käyvät katsomassa vain kahdesta kolmeen ottelua kaudessa. He ostavat irtolipun, mutta nyt lähes samalla hinnalla voi katsoa kaikki kotiottelut, Suninen kertoo.

Jäävätkö lipputulot kuitenkin liian pieniksi, jos kausikortteja myydään tällaisella hinnalla?

— Uskomme, ettei tämä meitä taloudellisesti ainakaan heikompaan suuntaan vie. Jos saamme yleisömäärän korkeammaksi, sillä on monta muuta positiivista sivuvaikutusta. Yhteistyökumppanit arvostavat sitä, että ottelut keräävät enemmän ja enemmän katsojia. Myös oheismyyntiin yleisömäärällä on positiivinen vaikutus.

Anniskelu onnistuu, ruokailu tuottaa pienen ongelman

Kimpinen ei ole stadionina moderneimmasta päästä, mutta Sunisen mukaan oheismyynti kotipyhätössä on suhteellisen helppo järjestää.

— Kimpisessä meillä on ollut anniskelu vakiona jo kolmatta vuotta, ja nyt se on voitu pitää myös katoksen alla olevassa katsomotilassa. Se on toiminut hyvin. Aurinkopuolella anniskelukatsomo on tosi iso ja suosittu. Perustarjonnan toteuttaminen onnistuu ihan hyvin. Ruokailupaikat ovat olleet pieni ongelma, mutta pienet ruokailut on onnistuttu järjestämään.

Sunisen mukaan alkanut kampanja toteutuu, vaikka kortteja menisi kaupaksi alle tuhat.

— Hinnaksi on sovittu 35 euroa. Se on kiinteä hinta, mutta tavoite on tuhat korttia. Kimpisessä yleisökeskiarvomme oli reilut 730 viime vuonna ja kokonaiskatsojamäärä pikkusen alle 700. Olisihan se kova juttu, jos saisimme tuhat kausikorttia myytyä.

Uskomme, ettei tämä meitä taloudellisesti ainakaan heikompaan suuntaan vie. Jos saamme yleisömäärän korkeammaksi, sillä on monta muuta positiivista sivuvaikutusta. — Kari Suninen

Tuhat kausikorttia toisi kassaan 35 000 euroa. Joko koko kauden pääsylipputulot olisivat silloin kasassa?

— Kyllä voisi sanoa, että silloin olisimme jo voiton puolella. Ainahan menee myös irtolippuja, yllättävän paljonkin.

Onko kuitenkin olemassa vaara, että kampanjalla talven aikana kerätyt rahat ovat kauden alkaessa jo menneet, mutta vieraspelimatkoille linja-autoon pitäisi ostaa dieseliä ja maksaa kuljettajalle?

— Meillä on paljon muitakin tuloja. Tämä on pieni osa varainhankintaa. Uskomme siihen, mitä enemmän PEPO kiinnostaa, sitä enemmän se kiinnostaa myös meidän yhteistyökumppaneita.

RoPS myi enemmän kausikortteja kuin kentällä on istumapaikkoja

Etenkin suomalaisissa jalkapalloseuroissa miltei kulovalkeana levinneen kausikorttihaasteen lanseerasi vuosi sitten Rovaniemen Palloseura.

Haasteessa edellytettiin, että kausikorttien ennakkotilauksia piti tulla yhteensä 3 000 kappaletta, jotta kausikortti lähtee 59 eurolla.

Kausikortteja myytiin lopulta 3 700 kappaletta, vaikka Rovaniemen keskuskentällä on vain 2 800 istumapaikkaa.

— Emme ole kokeilleet vielä rajaa, mutta enimmillään täällä on ollut 4 700 katsojaa. Kyllä täällä tilaa on, RoPS:n myyntijohtaja Petri Jaatinen kertoo.

Kampanjan tehostamana RoPS:n kotiotteluiden yleisökeskiarvo kasvoi lähes tuhannella silmäparilla. Otteluita seurasi keskimäärin 2 625 katsojaa, kun edellisellä kaudella lukema oli 1 566 katsojaa.

— Portiltakin myytiin lippuja jokaiseen peliin.

On soiteltu suoraan ja kyselty kokemuksia. — Petri Jaatinen

RoPS on avannut kausikorttikampanjan myös ensi kaudelle. Aluekausikortin hinta on edelleen 59 euroa. Toisena vaihtoehtona on paikan sisältävä 99 euron kausikortti.

— Kortin hinta tuli siitä määrästä, minkä olimme budjetoineet viime vuonna pääsylipputuloihin ja kausikortteihin. Sen suhteen pysyimme budjetissa.

RoPS on kausikorttiensa menekistä niin vakuuttunut, että nyt kortteja myydään suoraan ilman ennakkotilausta.

Omien kokemustensa pohjalta rovaniemeläiset ovat myös neuvoneet 10—15 muuta seuraa, jotka ovat halunneet toteuttaa vastaavanlaisen kampanjan.

— On soiteltu suoraan ja kyselty kokemuksia. Ja on kysytty vähän lupaakin, että saammeko toteuttaa samanlaisen kampanjan. Sanoin, että ei tähän mitään patenttia ole, Jaatinen kertoo.

Idean kausikorttikampanjaansa RoPS sai hiihtokeskus Sappeelta, joka myi 17 000 kappaletta sadan euron hintaisia kausikortteja. Aiemmin hiihtokeskuksen kausikortteja oli mennyt kaupaksi vain muutamia satoja.

Halvat kausikortit eivät kasvattaneet kioskimyyntiä euroakaan

Suomen ainoassa täysammattilaissarjassa jääkiekkoliigassa kokemukset tarjouskausikorteista eivät ole yhtä hyviä.

Esimerkiksi KooKoo myi toissa kaudella 500 ensimmäistä kausikorttia seisomakatsomoon polkuhinnalla.

Vaikka seura teki kausikorttimyynnissään muutenkin kaikkien aikojen ennätyksensä, se ei näkynyt otteluiden kioski- ja ravintolamyynnissä millään tavalla.

— Ainakaan meillä ei ole minkäänlaista todistusta siitä, että ihminen käyttäisi enemmän rahaa ottelutapahtumassa, jos hän saa halvan paikkalipun. Raa´asti sanottuna se ei tuonut meille kioskituloja euroakaan lisää, kertoo KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa.

Suoranaisen syyn hakeminen siihen on Välimaan mukaan vain arvailua, vaikka jokainen KooKoon ottelutapahtuma puretaankin tarkasti jälkeenpäin läpi.

Sellaisia kortteja pitäisi myydä reilusti yli hallin kapasiteetin, jotta päästäisiin siihen, mitä on budjetoitu ottelutuotoiksi. — Sakari Välimaa

Liigaseuran on pakko rajata edullisten kausikorttien määrää. Välimaan mukaan KooKoon pitäisi myydä halli yli, jotta he saisivat vuoden lipputulot kasaan.

— Emme pysty myymään 99 euron kausikortteja niin paljon, että se kannattaisi. Sellaisia kortteja pitäisi myydä reilusti yli hallin kapasiteetin, jotta päästäisiin siihen, mitä on budjetoitu ottelutuotoiksi.

SaiPa ei toistaiseksi ole myynyt kausikorttejaan rajuilla tarjouskampanjoilla.

Viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen kertoo, että viime kaudella kausikortin seisomakatsomoon ja fanipaidan sai edullisimmillaan 199 euron yhteishinnalla.

Myös eturivin istumapaikoille pääsi samalla hinnalla, mutta ilman fanipaitaa.