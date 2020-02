Mario Grman on SaiPan mies myös ensi kaudella

All Over Press

SaiPan puolustuksen ykkösmies, slovakialainen Mario Grman jatkaa Lappeenrannassa myös ensi kaudella. Täksi kaudeksi SaiPaan tulleella Grmanilla oli optio tulevasta kaudesta, jonka SaiPa on nyt käyttänyt.

Grman ehti iloita sopimuksestaan torstaina jo sosiaalisen median kanavassa Instagramissa, joka on kuvien jakopalvelu.

Grmanin viesti SaiPan ottelusta otetun pelikuvan päällä oli "So excited to be here for next season".

Parasta mitä tarjolla

22-vuotiaan slovakialaisen sopimuksessa on KHL-pykälä. Grman pelasi ennen SaiPaan tuloaan KHL:ssä Slovan Bratislavassa ja esiintynyt myös maansa maajoukkueessa. Hän ehti viettää nuorena pari kautta myös Kanadassa junioriliiga WHL:ssa.

Grman on kärsinyt Liigassa alkukaudella loukkaantumisista, mutta kauden alun parin ensimmäisen "ohipelin" jälkeen hän on pelikuntoisena ollut keltapaitojen ehdotonta eliittiä.

Koossa on nyt 28 ottelusta tehot 1+4 ja peliaikaa keskimäärin 19.21 minuuttia per ottelu.

Mika Stranden Pari peliä kauden alussa meni tunnustellessa, mutta tällä hetkellä Mario Grman on SaiPan puolustuksen tukipilari.

Tukku sopimuksia

SaiPan sopimuspelaajat 2020–21: Puolustajat Markus Kojo, Kasperi Torikka, Simo-Pekka Riikola, Veeti Vainio ja Mario Grman. Hyökkääjät: Elmeri Kaksonen, Matias Mäntykivi (optio), Joni Nikko, Santeri Virtanen, Tomáš Záborský, Topi Piipponen, Tomi Iso-Mustajärvi ja Ville Vainikainen (sopimus vuoteen 2022).

Maalivahdeista sekä Niclas Westerholmilla että Severi Auvisella on optio ensi kaudesta. Ykköstorjuja Westerholmin ensi kauden osoitteen ratkaisee hänen NHL-sopimusseuransa Nashville Predators.