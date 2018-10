Lappeenrannan Lyseon lukion ensimmäisen luokan oppilaiden joukossa oli viime viikolla aistittavissa kuhinaa ja säpinää. Jännitystä loi edessä oleva Cooperin testi.

Ryhmän paras juoksi Kimpisen sinisellä mondolla 2 500 metriä. Hän on tyttö, ja hänen ikäisten tyttöjen asteikolla tulos on kiitettävää tasoa, vaikkei ihan kympin arvoinen suoritus.

Niilo Ruokoniemen tavoitteena oli juosta vähintään 2 000 metriä. 12 minuutissa hän ehti 2 370 metriä.

— Tulos oli aika lailla odotusten mukainen.

Ruokoniemen harrastuksiin kuuluvat koiran kanssa lenkkeily ja teatteri, jossa saa myös välillä hikoilla, mutta Cooperin testikään ei ole hänelle vierasta touhua.

Koulussa Ruokoniemi juoksi Cooperin ensimmäisen kerran viidennellä luokalla. Hänellä ei ole mitään maksimikestävyyttä mittaavaa testiä vastaan, vaikkei sitä nykyään saakaan enää käyttää yhtenä arviointiperusteena.

On valveutuneita nuoria, jotka haluavat tietoa omasta kunnostaan. Varsinkin tytöillä myös nykyinen fitness-buumi voi motivoida juoksemaan. — Matti Sutela

— Kyllähän se voi kannustaa ihmisiä jopa ylittämään itsensä, mutta on ihan hyvä, ettei sitä sisällytetä enää liikunnan numeroon, koska kaikki eivät ole yhtä hyväkuntoisia. Tietenkin sekin vaikuttaa, millä asenteella lähtee. Jos vain kävelee, se on ihan eri asia kuin juokseminen, hän arvioi.

Ruokoniemi muistelee, että oma ennätys on kahdeksannella luokalla juostu 2 750 metriä, eli vielä muutama vuosi sitten hän kiersi 12 minuutissa noin ratakierroksen verran enemmän.

Mikä on syynä tuloksen putoamiseen lukioikäisenä?

— Laiskuus.

Rehellisestä vastauksesta arvosanaksi kymmenen plus.

Liikunnanopettaja Matti Sutelan mukaan Cooperin testin nykyinen pointti koululiikunnassa on kestävyysliikuntaan tutustuminen ja ennen kaikkea oman kunnon mittaus.

— En pakota ketään juoksemaan, mutta isossa kuvassa oppilaiden suhtautuminen on myönteistä. On valveutuneita nuoria, jotka haluavat tietoa omasta kunnostaan. Varsinkin tytöillä myös nykyinen fitness-buumi voi motivoida juoksemaan, Sutela kertoo.

Viime viikkoina on puhuttanut tragedia, jossa yläkoulun oppilas menehtyi Espoossa Move-mittauksissa juostun piip-testin jälkeen. Ikävä tapaus on luonnollisesti hämmentänyt myös Lappeenrannassa, vaikka suoraa syy-yhteyttä sukkulajuoksun ja kuoleman välillä ei olekaan osoitettu.

— Aika näyttää, miten maksimaalisen kestävyyden mittaukseen suhtaudutaan jatkossa, Sutela sanoo.

Kalle Sipiläinen Niilo Ruokoniemi juoksi 12 minuutissa 2370 metriä. Tulos oli hänen omien odotustensa mukainen.

Lukiolaisten Cooperin tuloksissa on ollut sama trendi kuin heitä muutaman vuoden vanhempien varusmiesten tuloksissa: ne ovat tippuneet 90-luvulta ja 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä.

— Minulla on kokemusta vajaan kymmenen vuoden ajalta, mutta muutama vanhempi kollega on puhunut, että vielä 90-luvulla lukion poikaryhmissä juostiin lähelle 3 000 metrin keskiarvoja, Sutela kertoo.

Nyt 2000 metrin keskiarvo on lähempänä kuin 3000 metrin. Sutela muistuttaa, etteivät luvut kuitenkaan anna välttämättä täysin totuudenmukaista kuvaa opiskelijoiden kestävyyskapasiteetistä.

— Nykyään ei välttämättä ajeta itseään ihan loppuun. Joskus voisi kuitenkin olla tervettä kokeilla, mitä ne maitohapot ovat, miltä ne tuntuvat. Monelle on ihan vierasta olla aivan rääkin partaalla.

Hyötyliikunnan määrä on hänen mielestään tippunut, kun pelikonsolit, tietokoneet ja älypuhelimet ovat tehneet vapaa-ajan vietosta aiempaa passiivisempaa. Koululaisten Cooper-tuloksissa on aina tapahtunut pudotus kahdeksannen ja yhdeksännen luokan välillä, mihin Sutelan mukaan yksi syy on tämä:

— Mopoja nuorilla on ollut ennenkin.

Usein inhottu, harvoin rakastettu Kenneth H. Cooperin Yhdysvaltain armeijalle kehittämä juoksutesti täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Yhdysvaltalainen tohtori Cooper kehitti sen vuonna 1968 testiksi, jolla on helppo selvittää suuren ihmisjoukon kuntotasoa.

Kalle Sipiläinen Liikunnanopettaja Matti Sutelan mukaan Cooperin testin nykyinen pointti koululiikunnassa on kestävyysliikuntaan tutustuminen ja ennen kaikkea oman kunnon mittaus.

Asiantuntijan viisi pointtia Cooperin testistä

Urheilufysiologian johtava asiantuntija Ari Nummela Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta toteaa, että Cooper on edelleen parhaita testejä maksimaalisen hapenottokyvyn määrittämiseen ilman suoraa mittausta, vaikka sillä ei pystykään arvioimaan maksimaalista hapenottokykyä täysin 100-prosenttisesti. Tässä Nummelan viisi pointtia testistä:

1 | Cooperin historia on jo niin pitkä, että siitä on olemassa paljon historiantietoja. Niiden avulla pystyy hyvin luokittelemaan kestävyyskuntoa.

2 | Testi perustuu juoksemiseen, joten se soveltuu lähes kaikille, eikä vaadi mitään erityistä lajitaitoa. Toisaalta toiset hallitsevat juoksutekniikan paremmin kuin toiset, ja testi ei selvitä juoksun taloudellisuutta.

3 | Koululaitoksissa testin kestoa on pyritty lyhentämään tai tilalle on otettu esimerkiksi 1 500 metrin juoksu, koska 12 minuutin mittainen Cooper tuntuu liian kovalta, mutta ne kertovat jo vähän eri asiaa. Jos kestävyysominaisuutta halutaan kuvata, myös testin pitää olla riittävän pitkä.

4 | Kaikille testi ei sovi, mutta heille ei yleensä sovi mikään muukaan maksimitesti. Piip-testi ei ole yhtään sen parempi, pikemminkin päinvastoin, koska siinä tulee jatkuvia käännöksiä, jotka ovat erittäin kuluttavia ja rasittavia. Cooperissa juostaan suoraan eteenpäin tai loivaa kaarretta.

5 | Vähän heikompikuntoisille tai iäkkäämmälle väestölle UKK-kävelytesti kertoo periaatteessa samoja asioita kuin Cooper, mutta UKK-testi ei sovellu hyväkuntoisille. Se aliarvioi heidän kuntonsa.