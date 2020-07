Waiver-listalle joutuneella Niclas Westerholmilla on optio SaiPan kanssa ensi kaudesta – "Tämänhetkinen tieto on, että hän pelaa Pohjois-Amerikassa."

Niclas Westerholmin ensi kauden osoite on vielä epäselvä.

SaiPan maalilla viime kaudet torjunut Niclas Westerholm on joutunut siirtolistalle Nashville Predatorsin toimesta. Westerholmilla on sopimus seuran kanssa tulevasta kaudesta. SaiPan kanssa hänellä on optio ensi kaudesta.

SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkasen mukaan maalivahdin tulevaisuus ei ole tällä hetkellä hänen omissa käsissään.

– Emme ole uhranneet ajatuksia Niclakseen, koska emme voi tilanteeseen vaikuttaa. Tämänhetkinen tieto on, että hän pelaa Pohjois-Amerikassa.

Siirtolistalle joutuminen tarkoittaa, että mikä tahansa NHL-seura voi hankkia Westerholmin. Jos näin ei käy, hänen sopimuksensa Nashvillen kanssa katkeaa. Silloin myös SaiPassa jatkaminen on mahdollista. Westerholmin joutumisesta waiver-listalle uutisoi ensimmäisenä MTV.