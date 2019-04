SaiPassa maaleja mättänyt Ahti Oksanen siirtyy Jokereihin

SaiPassa viimeiset kaksi kautta pelannut Ahti Oksanen siirtyy Jokereihin. Oksanen on solminut helsinkiläisseuran kanssa sopimuksen kaudesta 2019—2020.

Oksanen pelasi kahdella viime kaudella SaiPassa yhteensä 105 runkosarjaottelua ja kirjasi niissä tehot 30+27=57.

Kaudella 2017—2018 hän oli 15 maalillaan joukkueen paras maalintekijä. Kuluneella kaudella 15 maalia riitti sisäisen maalipörssin kakkossijaan.

Jokereiden GM Jari Kurri kommentoi Oksasen sopimusta seuran tiedotteessa.

—Oksanen on kehittyvä pelaaja, joka on pystynyt viime vuosina ottamaan hyviä steppejä eteenpäin. Hän on isokokoinen ja vahva hyökkääjä, jonka kamppailuvoima näkyy erityisesti laitojen lähellä ja maalinedustalla. Hänellä on lisäksi hyvä laukaus ja siten maalintekopotentiaalia.

Jokerit tiedotti Oksasen sopimuksesta maanantaina.