SaiPan liigajoukkue on perunut joukkueensa torstain kokoontumisen. Syy varotoimenpiteeseen on joukkueen keskiviikkoillan harjoitusottelu Hämeenlinnan Pallokerhoa vastaan.

HPK:n nuorten joukkueen pelaajalla on koronavirustartunta. Pelaaja on tiettävästi harjoitellut aiemmin myös hämeenlinnalaisten liigajoukkueen mukana.

– Meidän tietojemme mukaan riskit ovat pienet. Tartunnan saanut pelaaja ei ollut Lappeenrannassa, SaiPan viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen sanoo.

Viljakaisen mukaan ryhmäytymiseksi tarkoitetun tapahtuman jälkeen pelaajilla olisi joka tapauksessa vapaa viikonloppu.

Pelit seis

HPK ilmoitti torstaiaamuna keskeyttävänsä toistaiseksi kaiken liigajoukkueensa toiminnan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vahvan suosituksen vuoksi. Joukkueen piti illalla kohdata harjoitusottelussa Tappara, mutta seuran A-nuorten joukkueessa todettu koronavirustartunta heijastuu myös edustusjoukkueeseen.

Mahdollisesti Mikkelin tartuntaketjua

Koko HPK:n U20-joukkueen toiminta keskeytettiin jo aiemmin ja joukkue on karanteenissa. Tartuntaketju sai ilmeisesti alkunsa Mikkelin Jukureista, jonka nuorten liigajoukkue pelasi sarjapelin Hämeenlinnassa 4.9. ja päivää myöhemmin Kouvolassa. Myös KooKoon nuorten joukkue on karanteenissa ja mahdollisen altistumisen vuoksi seuran liigajoukkueen torstain harjoitusottelu Pelicansia vastaan on peruttu.

HPK tiedottaa omasta tapauksestaan lisää iltapäivällä.

SaiPan ja HPK:n ottelu Kisapuistossa jouduttiin keskeyttämään keskiviikkona avauserän jälkeen jään lohkeamisen vuoksi.