Veiterä voitti Botnian puolivaloillakin — Manu Puumalainen on palannut huipputasolle vakavan loukkaantumisen jälkeen

Veiterä koulutti odotetusti helsinkiläistä Botniaa kotikentällään runsasmaalisesti 9—2 (5—0). Lähtökohdat huomioiden tulos oli vähintäänkin odotettu, sillä Veiterä on napannut lauantai mukaan luettuna täydet pisteet kaikista kuudesta ottelustaan, ja Botnia vastaavasti hävinnyt kaikki pelaamansa seitsemän ottelua.

Veiterältä parhaat tehot keräsivät kypärätempun viimeistellyt Egor Ragulin (3+1) ja Tuukka Loikkanen (2+2).

Voitosta huolimatta kehuja tuskin pukukopissa ylen määrin jaettiin. Veiterä teki vain ja ainoastaan pakollisen. Ottelu oli intensiteetiltään kauden vaisuin Kisapuistossa, mutta huiman tasoeron johdosta pelailukin riitti.

— Aika perustekemistä meiltä. Ei se paljon muuta tänään vaatinut. Vastustaja jaksoi avausjakson vielä puolustaa, mutta sitten hyytyi meno, kertoi puolustuksen keskustan tukipilari Manu Puumalainen.

Puumalainen, 39, on tehnyt kolmen välivuoden jälkeen vakuuttavan paluun Bandyliigaan ja on sarjan parhaan puolustuksen tukipilareita. Hänen mukaansa resepti oman maalin suojeluun on simppeli.

— Jätkät ovat monta vuotta tätä hommaa tehneet ja fysiikka on meillä äärettömän kova verrattuna muihin joukkueisiin. Meidän kenttäalueella on ahdasta olla.

Puolustuksen keskustassa hänellä on kaverina hyökkäyksestä tälle kaudelle peräpäähän tiputettu Janne Hauska. Yhteispeli toimii Puumalaisen mukaan vuosien tuomalla rutiinilla.

— Jannen kanssa olen pelannut varmaan 25 vuotta ja se on tosi helppoa. Tietää tasan tarkkaan mitä toinen tekee ja voisi pelata välillä vaikka silmät kiinni.

Puumalaisen lopettaminen kauden 2015—2016 päätteeksi tarkoittaa myös sitä, että häneltä jäi näkemättä ja kokematta kolme finaalia sekä saamatta kaksi mestaruutta.

— Neljä vuotta sitten hajosi selkä niin pahasti, että välillä jätkät auttoivat luistimia jalkaan, kun selkä ei taipunut mihinkään. Siitä kaudesta jäi huono maku. Olen pitänyt kuntoa yllä sen jälkeen koko ajan ja polte pelaamaan on ollut kova, hän kertoo paluunsa taustoista.

Kuntoutuminen selkävaivojen jälkeen ja paluu huipputasolle hymyilyttää. Puumalainen kertoo ottavansa korkojen kera takaisin menetettyjä hetkiä lajin parissa.

— Yhtään loppuottelua ei itselläni vielä ole ja se olisi hieno kokea, mutta tästä eteenpäin tämä on vain nautiskelua. Olen niin ylpeä itsestäni, että olen päässyt taas hemmetin kovaan kuntoon.