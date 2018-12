SaiPalla on Liigan pahin loukkaantumissuma — Tuomenoksan mukaan aiheuttajina ovat maila, kiekko tai taklaus, mutta ei harjoittelu tai liian iso peliaika

Pitkä syksy ja kova pelitahti altistavat etenkin kärkipelaajat vammoille. SaiPasta on poissa poikkeuksellisen paljon juuri kärkihyökkääjiä.

SaiPalla on liigajoukkueista selvästi eniten loukkaantumisia tällä hetkellä, varsinkin hyökkääjissä. Useat pelaajat ovat kärsineet joko pitkäaikaisista tai toistuvista vammoista.

Puolustajista poissa on vain pitkään sivussa ollut Veeti Vainio. Puolustajat selviävät yleensä hyökkääjiä vähemmillä kolhuilla. Tällä hetkellä vain KooKoolla on enemmän pakkeja loukkaantuneena kuin hyökkääjiä (4—3).

Kyllä kärkihyökkääjän pitää pystyä pelaamaan 20 minuuttia ja kärkipakkien reippaasti yli 20 minuutin keskiarvolla. — Antti Tuomenoksa

SaiPan urheilujohtajan Antti Tuomenoksan mukaan poissaoloilla ei ole yhteistä nimittäjää, jota voisi selittää esimerkiksi harjoittelun painotuksilla.

— Yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat peltilanteista tulleita kolhuja tai vammoja. Eli kiekko, maila tai taklaus, Tuomenoksa sanoo.

Pelaajien lihasvammat ja esimerkiksi nivusvammat ovat vähentyneet paljon, kun harjoittelu on nykyaikaistunut. Vastapuolella on pelitapa, jossa pelaajien vauhti korostuu.

Uusi fysiikkavalmentaja

SaiPa sai tälle kaudelle uuden fysiikkavalmentajan Mikko Paunosen. Myös päävalmentaja Tero Lehterä on hyvin aktiivinen fysiikkaharjoittelun suunnittelussa.

— Harjoittelua on varmasti viety vielä yksilöllisempään suuntaa. Kyllähän tämä enemmän kehonhallintaan painottuu verrattuna siihen, mitä joskus aikaisemmin, jolloin tehtiin enemmän isoilla painoilla. Isoillakin painoilla nyt tehdään, mutta toisella tavalla tai toisella kuormituksella. Se on ihan yleinen trendi jääkiekossa ja varmasti monessa muussakin lajissa, Tuomenoksa sanoo.

Minuutteja ei liikaa

Ulkopuolisen on hankala analysoida syitä ja seurauksia, sillä SaiPa ei kerro loukkaantumisten syitä tai poissaolojen pituutta. Ylikuormaa ei peliaikavertailusta löydy.

— Ei meillä ole yksikään pelaaja pelannut yliminuutteja tähän mennessä. Kyllä kärkihyökkääjän pitää pystyä pelaamaan 20 minuuttia ja kärkipakkien reippaasti yli 20 minuutin keskiarvolla, Tuomenoksa linjaa.

— On se NHL-porukka, maajoukkue tai liigaporukka, kyllä kärkijätkät siellä vetelevät isompaa kuormaa kuin ne, joiden rooli on erilainen eli jotka pelaavat enemmän alivoimaa tai ovat vähemmän kentällä, jos on tiukat pelit.

Elena Liseytseva Päähän kohdistuneen taklauksen uhriksi joutuneen Roy Radken kausi on suurella todennäköisyydellä ohi.

Virtanen menossa kisoihin

SaiPan kymmenen poissaolijan listalla on sairastuneena Emil Oksanen ja nuorten MM-leirityksessä Santeri Virtanen. Seitsemän hyökkääjää on saanut Liigan sivuilla ristin nimensä perään loukkaantumisen merkiksi. Heistä päähän kohdistuneen taklauksen uhriksi joutunut Roy Radke on ollut poissa alkukauden ja tuskin palaa enää tällä kaudella pelikuntoon.

Ehkä epäonnisin on ollut Elmeri Kaksonen, joka hienon edelliskauden jälkeen ehti sarjan alussa pelata pari peliä ja marraskuun puolen välin paluun jälkeen taas pari ennen kuin joutui jälleen sivuun.

Lyhyt tauko ei auta

Pelitahti on joulun alla raskas ja takana pitkä syksy, eli kuormaa on alla paljon. Nollan loukkaantumisen joukkueita ovat HPK ja Ilves. Yksi mies oli sivussa tiistaina Kärpiltä ja Sportilta. Toisessa päässä SaiPan ohella poissaoloja on paljon KooKoolla (7), TPS:llä (6) sekä Ässillä, Pelicansilla ja HIFK:lla (5).

HPK:n SaiPa kohtaa ennen joulutaukoa perjantaina. Tauko jää lyhyeksi, sillä Liiga jatkuu lappeenrantalaisten osalta tapaninpäivänä Kouvolassa.

Paikkaajia vaikea löytää

Antti Tuomenoksan mukaan pelaajia ei tällä hetkellä markkinoilla ole vapaana juurikaan, sillä tarvitsijoita on paljon. Juuri päättynyt EHT-turnaus sekä alkamassa olevat nuorten MM-kisat verottivat myös joukkueita.

— Eipä Liigan ulkopuolelta kovin montaa pelaajaa ole tullut, varsinkaan hyökkääjiä. Kyllä me aika aktiivisia olemme olleet, kun on kolme hyökkääjää tullut ja yksi pakki kauden aikana, Tuomenoksa sanoo.

— Pitempiaikaisia on pyritty lainoista tekemään, jotta hyöty olisi molemminpuolinen eli pelaajalle ja seuralle. Jos on pakko jostakin kaivaa pelaajia, lyhytaikainenkin laina voi tulla kysymykseen.

Liigan loukkaantumiset

Poissa kokoonpanosta loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi olevat puolustajat (p) ja hyökkääjät (h).

HIFK: 1p, 4h

HPK: 0

Ilves: 1h

Jukurit 2p, 2h

JYP: 2p

KalPa: 1 p, 2h

KooKoo: 4p, 3h

Kärpät: 1p

Lukko: 2p, 1h

Pelicans: 3p, 2h

SaiPa 1p, 8h

Sport: 0p, 1h

Tappara 1p, 2h

TPS: 1p, 5h

Ässät: 2p, 3h

Lähde: Liigan sivujen loukkaantumismerkinnät ennen tiistai-illan otteluita.