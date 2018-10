NST Lappeenranta jatkaa kuuden ottelun jälkeen nollakerhossa naisten salibandyliigassa. Hallitseva Suomen mestari SB Pro haki urheilutalolta lauantaina vierasvoiton lukemin 5—1.

NST aloitti ottelun hyvin ja onnistui luomaan ensimmäisessä erässä maalipaikkoja, mutta maajoukkuemaalivahti Tiltu Siltanen otti pallot kiinni.

Ensimmäiseen erään peli isosti ratkesi. — Joonas Haapala

Sinipaidoista maalinteossa onnistui ainoastaan Juuli Hakkarainen, mutta vieraat iskivät jo avauserässä kolmesti.

— Ensimmäiseen erään peli isosti ratkesi. Jouduimme vähän takamatkalle, toki vastustaja oli myös ihan laadukas joukkue. Ei hirveästi mitään yllätyksiä tullut, mietti NST:n päävalmentaja Joonas Haapala.

Joukkueensa pallottomaan pelaamiseen Haapala oli melko tyytyväinen.

— Paria huonoa peittoa ja yksi maali pomppi jostain selän kautta sisään, ne pois, niin ihan siedettävää. Toki Minna Paasu otti meidän maalilla myös muutaman ihan hyvän torjunnan.

NST pelaa viikonloppuna kaksi kotiottelua. Sunnuntaina vastustajaksi Huhtiniemen salibandyhalliin saapuu oululainen SSRA.

— SSRA on pelannut ihan hyvin, mutta he ovat sopineet meille vastustajana aika ajoin tosi hyvin. Viime kaudella Oulussa pelasimme selkeästi kauden parhaan pelimme heitä vastaan. He ovat aika samantyylinen joukkue kuin me, suoraviivainen ja kohtalaisen fyysinen, Haapala kuvaili.