SaiPan Veikko Loimarannan vastuu kasvaa JYPin vieraana – Veeti Vainio yhä poissa kokoonpanosta

SaiPan lyhyt harjoitustauko päättyy perjantaina Jyväskylässä JYPiä vastaan. Lappeenrantalaisjoukkue pelasi viimeksi viime lauantaina Raumalla, jossa Lukko oli sitä parempi maalein 3–0.

Sekä SaiPan että JYPin kausi on alkanut tulosten valossa tahmeasti, sillä joukkueet ovat neljän ottelun jälkeen sarjataulukossa sijoilla 12. ja 13.

Veikko Loimaranta ottaa SaiPan kolmosketjun sentterin paikan Jyväskylässä. Hänen laidoillaan hyökkäävät Elmeri Kaksonen ja Filip Krivosik.

Sen sijaan puolustaja Veeti Vainio ei ole SaiPan kokoonpanossa, kuten ei ollut viime lauantaina Raumallakaan.

Tomi Iso-Mustajärvi avaa kautensa nelosketjun laidalla.

SaiPan paras pistemies neljän ottelun jälkeen on Tomas Zaborsky, joka on tehnyt tehot 2+2. Jarno Koskirannalla on kolme syöttöpistettä, Elmeri Kaksosella kaksi maalia.

SaiPa ja JYP kohtaavat toisensa uudelleen heti lauantaina Lappeenrannassa. JYPiä valmentavat SaiPastakin tutut Pekka Tirkkonen ja Ari Santanen.

SaiPan kokoonpano perjantaina Jyväskylässä

Hyökkäysketjut:

Tomas Zaborsky–Jarno Koskiranta–Jaakko Lantta

Matias Mäntykivi–Santeri Virtanen–Joni Nikko

Elmeri Kaksonen–Veikko Loimaranta–Filip Krivosik

Ville Vainikainen–Ville Petman–Tomi Iso-Mustajärvi

Micke Saari

Puolustusparit:

David Bernhardt–Simo-Pekka Riikola

Leevi Karjalainen–Jacob Moverare

Markus Kojo–Mario Grman

Maalivahdit:

Niclas Westerholm

Matej Tomek (varamaalivahti)