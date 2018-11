Mikael Kuronen hikoili maanantain aamuharjoituksissa jälleen SaiPan keltamustassa paidassa. Kuronen kiekkoili alkukauden Tšekin kakkostasolla VHK Vsetinissä, mutta seikkailu päättyi osapuolten eroon.

SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksalle tuli tekemistä, kun tuttu työmyyrä oli taas vapailla markkinoilla.

— Meillä oli totta kai kiinnostusta, kun tuli selville, että hän ei jatka siellä. Kuronen on meille tuttu pelaaja, okei, valmennukselle ei, mutta monelle pelaajalle. Se varmasti helpottaa hänen tuloaan tänne. Valmennuksenkaan ei tarvitse alkaa kertoa kaikkea ihan A:sta lähtien, Tuomenoksa toteaa.

Edellisen kerran Kuronen saapui SaiPaan vuonna 2014 Kouvolan KooKoosta ja teki 133 liigaottelussa 22+17=39 pistettä.

Viime kaudeksi Kuronen siirtyi kahden kauden pahvilla kasvattajaseuraansa Tampereen Ilvekseen, mutta jäi odotuksiaan pienempään rooliin ja jatkoi sopimuksen purkamisen jälkeen tammikuussa Ruotsin kakkostasolle Oskarshamniin.

Nyt hänelle on luvassa mahdollisuus palauttaa ammattilaisura oikeille raiteille. Kurosen ja SaiPan solmima sopimus kattaa myös ensi kauden.

— Lähtökohtana oli, että haluamme sopimuksen hänen kanssaan myös ensi kaudesta. Pääsimme nopeasti samoille ajatuksille.

Edellisellä SaiPa-visiitillään Kuronen pelasi erityisen vahvasti pudotuspelikaudella 2015—2016 ketjussa Ville Kohon ja Tomi Leivon kanssa. Koko kolmikko tunnetaan tunnollisesta puolustuspelistään, joka tuotti tuolloin tehoja myös hyökkäyspäässä.

Tuomenoksan mukaan SaiPa hakee Kurosessa nimenomaan leveyttä hyökkäyskalustoon.

— Tiedämme, että hän pystyy pelaamaan monessa roolissa ja on työtä kaihtamaton. Näimme, että hän on hyvä lisä joukkueeseemme tällä hetkellä.

SaiPan ovet kävivät samalla toiseen suuntaan, kun Bastien Maian sopimus purettiin. Maia, 21, ei onnistunut murtautumaan pysyvästi SaiPan edustusjoukkueeseen, vaan pelasi pääasiassa seuran nuorten liigajoukkueessa ja viime kaudella kolmen ottelun verran Mestiksessä Imatran Ketterässä.

— Maialla oli vaikea lähtö kauteen, kun hän joutui käymään operaatiossa viime keväänä ja kuntoutus vierähti vähän pitkäksi. Hän ei päässyt oikeastaan koskaan rytmiin mukaan. Emme nähneet, että hän olisi pystynyt auttamaan joukkuettamme, Tuomenoksa toteaa.

Tuomenoksa muistuttaa, että Maia oli maaottelutauolla Ranskan miesten maajoukkueen mukana.

— Katsoimme, että meidän molempien kannalta on parempi etsiä hänelle uusi reitti. Sen julkaisu on pelaajan ja hänen uuden seuransa asia, mutta siirto auttaa varmasti häntä eteenpäin.

Mika Strandén SaiPan hyökkääjistöä ovat riivanneet poissaolot. Yksi pitkään sivussa olleista oli liigatulokas Emil Oksanen, joka on sittemmin palannut jälleen kaukaloon ja tehnyt kauden seitsemässä ottelussaan 4+1=5 pistettä.

Kisapuiston ikioma Jekyll ja Hyde

SaiPa on ollut yksi jääkiekkoliigan alkukauden kummajaisista. Lappeenrantalaisten kotiottelut ovat olleet tuloksellisesti juhlavankeltaisia ja vierasottelut sysimustia.

Runkosarjan ensimmäinen reilu kolmannes on mennyt SaiPalta kuitenkin keskimäärin mukavasti, sillä joukkue majailee sarjataulukossa seitsemäntenä. 23 ottelusta se on kerännyt 37 pistettä, joista peräti 28 on tullut Kisapuistosta.

— En tiedä, onko se sattumaa, mutta minulla ei ole antaa siihen viisastenkiveä tai yhtä syytä, mistä se johtuu. Tämä on urheilua. Joskus se menee näin. On toisaalta hienoa, että kotona on tullut paljon pisteitä. Olemme pelanneet monesti hyvin vieraissakin, mutta emme ole saaneet pisteitä, SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa pyörittelee.

Jos SaiPa olisi kerännyt vierasotteluistaan pisteitä samaa tahtia kuin kotona, joukkue johtaisi sarjaa kahden pisteen erolla Oulun Kärppiin.

Sen Tuomenoksa sanoo ääneen, ettei SaiPa ole pystynyt vielä parhaimpaansa.

— Meillä on ollut paljon hyviä jaksoja ja pelejä, mutta paljon parannettavaakin nimenomaan yksilötasolla. Siellä on pelaajia, joilta olen ainakin itse odottanut parempaa panosta. On myös niitä, jotka ovat pelanneet vähintään odotusarvoisella tasolla tai paremminkin. Toivotaan, että kaikki pelaajat saavuttavat oman tämänhetkisen maksiminsa vielä tällä kaudella.

Päävalmentaja Tero Lehterä totesi kesän lopulla, että SaiPa pyrkii viime kautta monipuolisempaan hyökkäyspeliin.

Tavoitetta tukivat pelaajistossa tapahtuneet muutokset, joiden odotettiin tuovan kaukaloon lisää jalkanopeutta, jota joukkue voisi hyödyntää viime kaudesta kehittyneellä taidolla.

Toistaiseksi SaiPan suoritustaso on ailahdellut.

— Peliin tulee aina uusia vivahteita, kun valmennus haluaa kehittää sitä. Se ei ole aina helppoa. Joskus joutuu ottamaan askelia taakse, jotta voi mennä eteenpäin. Kun katsotaan isoa kuvaa, pelaamisemme on kehittynyt hyvään suuntaan. Siitä on hyvä jatkaa kautta eteenpäin, Tuomenoksa toteaa.

Tuomenoksa ei lupaa SaiPan kannattajille kovaa joulupakettia, eli vielä uutta pelaajavahvistusta.

— Kaikki on mahdollista siirtorajaan mennessä. Katsotaan nyt, mihin tuo menee. Myös pelaajien esitykset vaikuttavat siihen, olemmeko aktiivisesti hakemassa uusia pelaajia tai onko liikennettä toiseen suuntaan.