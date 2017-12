Sopiva musiikki voi auttaa palautumaan liikunnan jälkeen — Lämpimistä instrumenteista soljuva musiikki voi laskea stressihormonien tasoa ja sykettä Kova treeni voi olla helpompi, kun kuulokkeista rytisee metallia. Jos musiikki tekee liikkumisesta hauskempaa, ikävän harjoituksen uusiminen voi olla helpompaa. Mika Stranden Aleksi Kauppi on raskaamman musiikin ystävä ja se on myös hänen salimusiikkiaan. Soittolistojen sijasta hän sanoo kuuntelevansa musiikkia levy kerrallaan, koska albumit ovat mietittyjä kokonaisuuksia. Musiikin vaihtoehtona ovat kuntosalien maailmaan liittyvät podcastit.

Eminemin Lose Yourself jyskyttää kuulokkeista. Runner’s Worldin lukijat äänestivät sen parhaaksi juoksubiisiksi ennen AC/DC:n Thunderstruckia ja Survivorin Eye of the Tigeria.

Helppo ratkaisu omaan harjoitteluun sopivan biisilistan tekemiseen on musiikkipalvelu Spotify, josta voi hakea tietyn rytmisiä kappaleita oman halunsa mukaan. Sivusto https://songbpm.com puolestaan kertoo suosikkibiisisi tempon, kun kirjoitat sen nimen hakukenttään.

Syke laski ja rasitus keveni

Ihmisen kynnys tehdä ikävämpiäkin harjoituksia on usein matalampi musiikin tukemana kuin raataminen hiljaisuudessa. Kun harjoituksesta jää hyvä maku, sen myös uusii helpommin.

28 urheilijalla tehdyn tutkimusten mukaan anaerobisessa harjoituksessa musiikilla ei ollut havaittavaa vaikutusta tehontuotantoon, sykkeeseen tai laktaattitasoon eli maitohapon kerääntymiseen.

Toisessa tutkimuksessa kymmenen urheilijaa teki juoksumatolla 70 prosentin teholla harjoituksia ja kuunteli samalla musiikkia ja toisti saman ilman musiikkia. Musiikin kanssa syke oli noin seitsemän lyöntiä hitaampi ja veren laktaattipitoisuus matalampi, jolloin myös harjoituksen rasittavuus tuntui alhaisemmalta.

Stressihormonitaso alas

Brunelin yliopistossa Lontoossa on tutkittu palautumista musiikin kuuntelun avulla. 42 opiskelijaa, puolet naisia ja puolet miehiä, teki spinningin jälkeen kevyen aktiivisen palautusharjoituksen ja istui sen jälkeen lepotuoliin puoleksi tunniksi.

Osa testissä olleista kuunteli lyhyitä nopeita biisejä, osa pitempiä hitaita kappaleita ja osa oli hiljaisuudessa. Sen jälkeen heiltä mitattiin kortisolin eli stressihormonin taso.

Hitaita biisejä kuunnelleet kuvasivat oloaan muita rentoutuneemmaksi ja sitä kautta myös heidän kortisolitasonsa laski muita testattuja nopeammin.

Vivaldia ja oboeta

Runners World teki tutkimusta vetäneen tohtori Costas Karageorghisin suositusten perusteella palautumisbiisien soittolistan. Karageroghis on yksi maailman tunnetuimmista musiikin ja fyysisen harjoittelun yhdistämistä tutkineista tiedemiehistä.

Palauttava musiikki on hyvä olla olla neutraalia, rentouttavaa ja niin sanotuilla lämpimillä instrumenteilla soitettua.

Karageorghisin mukaan palauttelu kannattaa aloittaa musiikilla, jossa on keskitempo ja liukua hitaampiin biiseihin venyttelyn tai vaikka kotiin ajelun aikana.

Palauttava musiikki on hyvä olla olla neutraalia, rentouttavaa ja niin sanotuilla lämpimillä instrumenteilla soitettua. Esimerkiksi jouset, oboe ja hillityt trumpetin tai pianon soinnut sekä luonnon äänet toimivat hyvin. Kannattaa myös yrittää löytää pitkiä, yli kymmenen minuutin kappaleita.

Hyviä palautumistahteja tarjoavat klassiselta puolelta Vivaldi, Handel ja Bach ja tuoreemmista esimerkiksi Enya ja Enigma. Monimutkaista ja voimakkaisiin rytmien vaihdoksiin perustuvaa musiikkia, kuten hip hop, kannattaa välttää.

Lähteet: Janne Kallio/Treenaa tehokkaasti, Runner’s World, Brunelin yliopisto/Costas Karageorghis.

Soittolista

Brunelin yliopiston tutkijan Costas Karageorghisin suositusten pohjalta luotu palautumiseen sopiva soittolista:

1 Past Lives/Real Estate

2 Appointments/Julien Baker

3 Living My Life/Deerhunter

4 The Cascades/Fleet Foxes

5 Still Beating/Mac DeMarco

6 The Home/Portugal. The Man

7 Bleak Bake/King Krule

8 Freak/Lana Del Rey

Lähde: https://www.runnersworld.com/running-music