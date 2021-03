Juho Markkanen pelaa uransa ensimmäisen jääkiekkoliigan ottelun, kun SaiPa kohtaa illalla Ilveksen Kisapuistossa. Markkanen nostettiin Niclas Westerholmin kakkosmieheksi, kun Matej Tomek vaihtoi siirtoajan loppuhetkillä KalPaan.

Liiga-SaiPan toimitusjohtajan Jussi Markkasen poika syntyi isänsä NHL-uran aikana Edmontonissa. Kasvattajaseuraksi on merkitty sveitsiläinen Zug. SaiPassa Juho Markkanen on pelannut nuorten SM-sarjaa kaikissa ikäluokissa 16-vuotiaasta ylöspäin. Tällä kaudella hänen peliaikansa on jakautunut aiemmin SaiPan U20 -joukkueen ja Ketterän Mestisjoukkueen välillä.

Markkanen on pelannut kuusi 18-vuotiaiden maaottelua ja oli mukana tämän kauden 20-vuotiaiden MM-joukkueen leiriryhmässä.

SaiPan ykkösketjussa Jarno Koskiranta ottaa jälleen paikan Tomas Zaborskyn rinnalla. Oikeassa laidassa pelaa Veikko Loimaranta.

Ilveksen kokoonpanossa ei ole mukana vastikään Lappeenrannasta Tampereelle siirtynyt Santeri Virtanen, joka pelasi ensimmäisen ottelunsa Ilveksen paidassa tiistaina.

SaiPan kokoonpano:

1: Tomas Zaborsky–Jarno Koskiranta–Veikko Loimaranta; Christoffer Sedoff_Simo-Pekka Riikola

2: Ville Vainikainen–Jaakko Lantta–Roni Karvinen; Markus Kojo–Sam Lofquist

3: Elmeri Kaksonen–Micke Saari–Valtteri Ojantakanen; Mikael Koskimies–Mario Grman

4: Topi Piipponen–Ville Petman–Rasmus Hämäläinen; Niklas Nevalainen

Maalivahti: Juho Markkanen