Jääkiekko

Tiivis pelaajarinki tietää monelle nuorelle näytönpaikkaa ainakin liigajoukkueiden harjoitusringissä. SaiPan A-nuorten uusi valmentaja Ville Hämäläinen sanoo keskustelleensa aiheesta viimeksi seuran sisällä tiistaina.

– Jos pelaat A:ssa riittävän hyvin ja olet ansainnut paikkasi, varmasti pääset näyttämään kykysi.

Jäällä ja testeissä

Oman ryhmänsä tekemiseen ja kilpailutilanteeseen hän on tyytyväinen. Puolustajia on 11 ja hyökkääjiä 17. Kun pari pelaajaa on armeijassa ja viisi lisää astuu palvelukseen tammikuussa, laaja rinki on elinehto.

– Hyvä sekoitus nuoria ja vanhoja junioripelaajia, Hämäläinen kuvaa joukkuettaan.

SaiPan nuorten liigaryhmä oli heinäkuussa pari viikkoa jäällä, ja nyt on vuorossa testiviikko.

Pelaajien käsissä

Ulkomaalaispelaajia ei mukana ole, mutta Hämäläisen mukaan tarjontaa heistä olisi koko ajan paljon. Aiemmin SaiPan B-nuoria valmentanut Hämäläinen sanoo monen joukkueensa nuoren pelaajan ottaneen isoja harppauksia fysiikkapuolella.

Koronatauko oli myös hänelle opettavaista aikaa, kun langat eivät olleetkaan valmentajan käsissä, vaan pelajilta vaadittiin paljon omatoimisuutta.

– Sen huomasi, että tavoitteellisia pelaajia meillä tuossa on.

Paluu joukkueen yhteisharjoituksiin on maistunut sekä joukkueelle että valmentajille.

– Lätkäpelaaja on kuitenkin ryhmäsielu.