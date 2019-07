Joona Sikiö pyörittää IPV:n syöttörulettia myös ensi kaudella

Imatran Pallo-Veikot on solminut yhden vuoden jatkosopimuksen Joona Sikiön kanssa. Sopimus pitää sisällään vuoden option.

Aiemmin etenijä-vaihtajajokerin tonttia hoitanut Sikiö pelaa nyt ensimmäistä kokonaista kauttaan miesten Superpesiksessä ykköslukkarina. Hän on pelannut kaikki kauden 16 ottelua, joissa on lyönyt ja tuonut kaksi juoksua. Kärkilyöntejä Sikiölle on kerääntynyt 27.

— Jani (Valkeapää) tarjosi sopimusta ja mikäs tässä on jatkaessa. Hommat ovat toimineet ja asiat sujuvat arjessa hyvin. Seurakin menee askel askeleelta eteenpäin, Sikiö kertoi IPV:n lehdistötiedotteessa.