Mikä voiton fiilis! — Noin 4 400 katsojaa otti ilon irti Lappeenrannan jääpallokarnevaalista Kovalla fanilla tahtoi happi loppua huutaessa ja rumpali takoi kätensä kipeiksi. 96-vuotias jääpallolegenda olisi toivonut tiivimpää pelaamista. Kai Skyttä Ottelun jännittävyys toi lisämausteen karnevalistiseen jääurheilutapahtumaan.

Mikä voiton fiilis! Vihreäpaitainen ja -huivinen mies lausui nämä sanat sydämensä pohjasta jääpallofinaalin ratkettua. Riemua säteilevä mies kapsahteli ympärillään olevien ihmisten kaulaan.

Ilotulitus paukkui, torvet soivat, kentällä hihkuttiin ja hypittiin. Ihmiset ottivat toden totta ilon irti Veiterän Suomen mestaruudesta.

— Peli oli jännä, vähän turhankin jännä. Ensimmäisellä puoliajalla tahtoi happi loppua kaikesta huutamisesta, raportoi Ritva Kauria.

Kaurian vieruskaveri ei pystynyt enää paljon kommentoimaan, kun ääni oli mennyt.

Kai Skyttä Ottelu oli historiallinen myös siksi, että katsomossa sai nauttia olutta. Marko Rikkilä kehui, että hyvältä maistui niin olut kuin tunnelma.

Kai Skyttä Sakari Ellonen oli maalilla, kun Veiterä voitti Suomen mestaruuden vuonna 1951.

— Kultainen skumppapullo on jäähtymässä, Kauria huikkasi ja lähti onnittelemaan pelaajia.

Järjestäjällä voiton fiilis, kun porukka nautti katsomossa

Veiterän hallituksen jäsenellä Anssi Peuhkurilla oli voittajafiilis, kun peliä oli vielä puoli tuntia jäljellä.

— En osaa edes jännittää lopputulosta. Koko viikko on tehty töitä tapahtuman eteen, kaikki on sujunut hienosti ja on kiva katsoa, kuinka ihmiset nauttivat, Peuhkuri sanoi.

Peuhkuri arveli, että katsomossa noin kolmannes oli ihmisiä, jotka eivät olleet aiemmin jääpallopelissä olleet.

Kai Skyttä Vaihto-oppilaat Casey Tingley (vas.) ja Eva Zakury olivat ensimmäistä kertaa katsomassa jääpalloa. Pelistä he eivät juuri mitään tajunneet, mutta tunnelma teki vaikutuksen.

Yksi heistä oli ranskalainen vaihto-oppilas Eva Zakury.

— Onko Lappeenrannassa näin paljon ihmisiä? Ranskassa ei tällainen väkimäärä lähtisi mihinkään tällä säällä, Zakury hämmästeli.

Farkuissaan palellut Zakury ei tiennyt sitä, minkä ensikertalaiset suomalaiskatsojat tiesivät. Paksut toppatamineet tai pilkkihaalari olivat oikea asustus tähän tapahtumaan.

Niin ikään ensimmäistä kertaa jääpallo-ottelussa ollut Janna Pekonen oli hänkin ihmeissään.

— En olisi uskonut, että täällä on näin kova meno.

Finaalibaarissa tunnelma nousi ja olut maistui

Kovasta menosta vastasi muun muassa Harri Peuhkuri, joka takoi rumpua niin, että hiki helmeili otsalla heti pelin alettua.

— Tätä varten sitä on rummun hakkaamista harjoiteltu koko vuosi. Nyt käytetään viimeisetkin voimanrippeet ja vaikka huomenna on kädet kipeät, se ei haittaa, Peuhkuri sanoi.

Historiallista ottelussa oli myös se, että yhdessä katsomossa oli lupa nauttia alkoholijuomia. Ottelu oli Suomen ensimmäisiä, joissa näin sai tehdä. Järjestysmiesten mukaan homma pysyi hyvin hanskassa, vaikka finaalibaarissa iloinen meininki olikin, eivätkä kaikki sinne eksyneet muistaneet enää peliä seurata.

Videolla näkyy Kisapuiston tunnelmia ennen ottelun alkua. Jos upotus ei näy, voit katsoa videon Etelä-Saimaan Facebookista.

Amerikkalaistytölle jääpallo oli uusi tuttavuus

Ottelun kenties vanhin katsoja oli 96-vuotias Sakari Ellonen. Jääpallolegenda pelasi maalilla Veiterän voittaessa Suomen mestaruuden vuonna 1951.

— Mieliinpainuva ja mukava tapahtuma. Mutta pelaaminen saisi olla tiiviimpää, Ellonen kommentoi vuoden 2018 voittoisaa finaalia.

Amerikkalainen vaihto-oppilas Casey Tingley kertoi käyneensä Lappeenranta-vuonnaan SaiPan peleissä, mutta jääpallo oli uusi tuttavuus. Hän nautti ottelun tunnelmasta, mutta itse pelistä hän ei ymmärtänyt juurikaan.

— Tosi siistiä, että tällaisessa finaalissa pelaavat juuri Lappeenranta ja Mikkeli, kun voisi olettaa, että ne olisivat isompia kaupunkeja, Tingley kommentoi.

Kai Skyttä Vihreä oli valttia lauantai-illan finaaliyleisössä.

Kai Skyttä Kisapuiston katsomoon ahtautui yhteensä 3 386 katsojaa. Veiterä juhli mestaruutta kotiyleisön edessä.