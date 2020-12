Kahden viikon koronatauolta palannut Veiterä nappasi maukkaan voiton Narukerästä lukemin 3–2 (3–1). Jääpallon Bandyliigan sarjapisteet takasi erinomainen avausjakso, jolloin Veiterä piti palloa mielin määrin ja vyörytti hyökkäyksiä jatkuvasti kohti porilaisten maalia. Paikkoja oli reiluunkin johtoon, mutta erityisesti kulmalyönneissä tehottomuus näkyi.

– Porissa kaksi viikkoa sitten oltiin passiivisia. Tänään isoimpia asioita oli reagointi siihen, milloin annetaan painetta. Onnistuttiin siinä hyvin. Lisäksi avausjaksolla pallottomien pelaajien tuki hyökkäyspelissä oli hyvää, päävalmentaja Tero Nieminen kehui.

Veiterän maaleista kaksi ampui pelinrakentelun maestro Eetu Peuhkuri ja yhden Kalle Pesonen. Kulmia joukkueella oli peräti 14, joista kuusi ensimmäisen vartin aikana. Lopulta niiden kautta syntyi vain ottelun avausmaali.

Aika paljon tässä jouduttiin suunnitelmia muuttamaan viime viikon pelien peruunnuttua, mutta toivottavasti vaan saadaan pelattua pelejä pois. — Tero Nieminen

– Aika paljon jäätiin alle normaalin prosentin. Maali tai kaksi lisää olisi tuolla määrällä pitänyt tehdä, Nieminen arvioi.

Toiselle jaksolle asetelma kentällä muuttui. Narukerä tuli maalin päähän Veiterän pelatessa kahden miehen alivoimalla ja sai sitä kautta pallonhallinnan itselleen. Sitä edesauttoi kotijoukkueen pallollinen huolimattomuus. Hirveää määrää laatupaikkoja vieraat eivät silti luoneet, mutta jännitys pysyi yllä loppuun saakka.

Omat haasteensa peliin valmistautumiseen on tuonut koronatilanteen vaihtelu. Edellisestä ottelusta on aikaa, mutta valmennus ei poikkeusolosuhteissa valita. Tilanteen kanssa on opittava elämään.

