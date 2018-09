Siviilipuolen jutut ovat Lappeenrannan päässä ja tästä on lyhyt matka Imatralle. — Teemu Nurmio

Kouvolan Pallonlyöjien hopeamitalin voittaneen joukkueen etenijäjokeri Teemu Nurmio, 23, siirtyy kahden kauden sopimuksella Imatran Pallo-Veikkojen riveihin.

Nurmio on Jokioisten Koetuksen kasvatti, joka on pelannut aikuisikänsä Kouvolassa. Hänelle on kertynyt Superpesiksessä otteluita 168, lyötyjä juoksuja 6+19=25, tuotuja 170 ja kärkilyöntejä 465.

Siirto IPV:n riveihin lähti Nurmion mukaan kahdesta syystä. Elämä on tällä hetkellä asettunut Etelä-Karjalaan ja toisaalta nuorella miehellä on tavoitteena jokeritehtävien lisäksi napata ulkopelipaikka.

— Kyllähän tähän ratkaisuun vaikutti moni muukin asia kuin pesäpallo. Siviilipuolen jutut ovat Lappeenrannan päässä ja tästä on lyhyt matka Imatralle. Vähemmän ajelua ja parempi keskittyminen pesäpalloon.

Normio kuvailee, että Imatralla on mielenkiintoinen nuori porukka, jossa on mukana mausteena kokeneempiakin pelaajia.

— Henkilökohtaisesti pelaaminen räpylä kädessä tässä vaiheessa uraa kiinnostaa. Lähden ulkopelipaikasta kilpailemaan, kopparinakin tunnettu Nurmio kertoo.

Nurmio odottaa Imatralla menestystä

Menneellä kaudella Nurmio oli tärkeä osa Kouvolan sisäpeliä pelaten kaikki 32 ottelua, joissa hän toi 41 juoksua.

Pudotuspeleissä 12 ottelua tuotti lyötyjen sarakkeeseen merkinnän 1+1 ja tuotujen juoksujen saldoksi 9.

Itä–Lännessä Imatralla kesällä 2017 pelannut Nurmio odottaa Imatralla menestystä ja näkee joukkueen rakentamisen etenevän oikeansuuntaisesti.

— Siinä on semmoinen nippu, jolla pystytään lähteä pelaamaan vähintään pudotuspelipaikasta ja mielestäni kuuden parhaan joukkoon pääseminen voisi olla sopiva tavoite runkosarjaan.

IPV:n joukkue vuosimallia 2019 kokoontuu ensimmäisen kerran yhteen lokakuussa. Nurmiolla on talviharjoitteluun selvät askelmerkit mietittynä.

— Tietysti ulkopeliä on tullut viime vuosina vähemmän omalle kohdalleni, joten siihen pitää talvella panostaa paljon. Ja varmaankin minulle on etenemishommia luvassa, joten nopeutta ja etenemistaitoja pitää edelleenkin kehittää, Nurmio tietää.

IPV:n sopimustilanne

Jere Dahlström (2019)

Mikko Kosonen (2020)

Ville-Markus Kosonen (2020)

Konsta Kurikka (2019)

Veeti Lankinen (2020)

Juuso Lattu (2019)

Jarkko Matikka (2019, optio 2020)

Nino Muuruvirta (2019)

Teemu Nurmio (2020)

Sami Partanen (2019)

Miitri Pesonen (2020)

Joona Sikiö (2019, optio 2020)

Rasmus Surakka (2020)