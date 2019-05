Suomi pelaa jääkiekon mitaleista Slovakian MM-kisoissa. Leijonat lähetti hurjan jännitysnäytelmän jälkeen Ruotsin kotimatkalle maalein 5—4 (1—2, 2—2, 1—0, 1—0), kun Sakari Manninen ratkaisi ottelun jatkoajalla ajassa 61.37.

— Olisin ollut ylpeä tästä joukkueesta, vaikka olisimme hävinneetkin. Niin hyvää jääkiekkoa olemme täällä pelanneet, Leijonien luotsi Jukka Jalonen totesi C Moren lähetyksessä.

Kolmella kolmea vastaan pelatulla jatkoajalla Ruotsin Adrian Kempe yritti ajaa Leijonien maalinedustalle, mutta maalintekoyritys kilpistyi Leijonien puolustukseen ja maalivahti Kevin Lankiseen. Manninen nappasi irtokiekon, luisteli kaukalon halki ja laukoi kiekon millintarkasti maalin yläkulmaan ohi Henrik Lundqvistin.

Mannisella olisi ollut mahdollisuus hakea syöttöäkin, mutta oma ratkaisu kannatti.

— Laukaus on aina hyvä vaihtoehto, tehot 1+3 ottelussa tehnyt Manninen lausui C Morelle ottelun jälkeen.

Marko Anttila toi Suomen rinnalle

Ruotsi passivoitui ottelun päätöserässä, mutta Suomen kiritaistelu näytti hampaattomalta. Oliwer Kaskella oli hyvä paikka b-pisteiden välissä, mutta laukaus oli kehno. Kaapo Kakko pääsi kiekkoon maalinedustalla, mutta Ruotsi kesti.

Leijonien taistelu palkittiin lopulta. Kevin Lankinen luisteli vaihtoaitioon ja Suomi sai paineen päätyyn. Lundqvist torjui patjallaan Kasken laukauksen ja kiekko jäi vapaaksi maalin lähistölle. Ruotsalaispuolustus torpedoi vielä Niko Ojamäen yrityksen, mutta kapteeni Marko Anttila räjäytti Kosicen suomalaiskatsojat huutoon.

— Kolmannessa erässä olimme parempia. Oli vain ajan kysymys, milloin maali tulee, Manninen sanoi C Morelle.

— On ollut vaikeaa meikäläiselle, paikkoja on ollut. Onneksi sattui nyt osumaan punaisten väliin, Anttila tuumi C Morella.

Ruotsin NHL-kokemusta vilissyttä joukkuetta pidettiin ennen turnausta yhtenä mestarisuosikeista, mutta Leijonia vastaan esiintynyt Tre Kronor oli heikko, jopa aavistuksen ylimielinen. Suomen ennakkoluuloton miehistö tarttui mahdollisuuteensa ja matkaa Bratislavaan mitalipeleihin.

— Euroopasta löytyy hyviä pelaajia. Aiemmin Sveitsi piti oman maan sarjan pelaajilla Kanadaa tiukilla ja nyt me voitimme. Kun pelataan yhteistyön jääkiekkoa suurella sydämellä molempiin suuntiin, on tämä mahdollista.

Leijoilla hyvä alku, Ruotsi käväisi kahden maalin johdossa

Leijonat sai otteluun loistavan alun, kun yllättävän epävarmasti ottelussa esiintynyt Lundqvist hörppäsi Niko Mikkolan siniviivalaukauksen sisään maalin etukulmasta. Ruotsi latoi pelin tasoihin ylivoimalla ja pääsi ensimmäiselle erätauolle johtoasemasas Patric Hörnqvistin maalin turvin.

Kosicen torstai-illassa näytti hetken siltä, kuten muun muassa ruotsalaismediassa hehkutettiin ennen ottelua: Tre Kronor siirtyi toisen erän alussa 3—1-johtoon, kun Elias Pettersson veivasi Miika Koiviston kahville ja laukoi kiekon tarkasti ohi Kevin Lankisen. Avauserän tilanteiden perusteella länsinaapuri olisi voinut johtaa useammallakin maalilla, mutta kahdesti kolahti ruotsalaislaukaus tolppaan.

Leijonat nousi kuitenkin peliin mukaan, kun Koiviston laukaus muutti hivenen suuntaa ruotslaispuolustajasta ja painui ohi New York Rangersin huippuvahdin Lundqvistin. Nelisen minuuttia myöhemmin Lundqvist sai kaivaa kiekon selkänsä takaa uudelleen. Jani Hakanpään navakka laukaus upposi ruotsalaismaaliin Harri Pesosen tehtyä loistavan maskin.

Erätauolle Ruotsi pääsi kuitenkin johdossa, kun videotarkistus kertoi Erik Gustafssonin maskin takaa lähteneen laukauksen kimmonneen maalin sisällä olevasta kamerasta takaisin jäälle.

— Olimme toisessa erässä jo parempia, Manninen summasi.

Välierässä vastassa Venäjä

MM-kisojen välierät pelataan lauantaina Bratislavassa. Suomi saa vastaansa Venäjän, joka pudotti Yhdysvallat jatkosta lukemin 4—3.

Toisessa välieräkamppailussa iskevät yhteen Tshekki ja Kanada. Tshekki löi Saksan maalein 5—1, mutta Kanada oli Sveitsin kanssa vaikeuksissa. Vaahteralehtipaidat tasoittivat ottelun pelin viimeisellä sekunnilla ja Mark Stone ratkaisi voiton jatkoajalla maalein 3—2.

Leijonien ottelu alkaa Suomen aikaa lauantaina kello 16.15.

Tilastot

1. erä: 1.00 Niko Mikkola (Harri Pesonen—Sakari Manninen) 1—0, 2.38 John Klingberg (William Nylander—Alexander Wennberg) 1—1 yv, 16.57 Patric Hörnqvist (Oliver Ekman-Larsson—Adam Larsson) 1—2.

Jäähyt: 2.06 Suomi joukkuerangaistus 2 min (kärsi Joel Kiviranta), 7.15 Manninen 2 min.

2. erä: 20.25 Elias Pettersson (Gabriel Landeskog—Ekman-Larsson) 1—3, 25.04 Petteri Lindbohm (Manninen—Pesonen) 2—3, 29.08 Jani Hakanpää (Manninen) 3—3, 39.35 Erik Gustafsson (Landeskog—Wennberg) 3—4.

Jäähyt: -.

3. erä: 58.31 Marko Anttila (Niko Ojamäki—Mikko Lehtonen) 4—4 im.

Jäähyt: -.

Jatkoaika: 61.37 Manninen (Kevin Lankinen) 5—4.

Jäähyt: -.

Jäähyt yhteensä: Suomi 2x2 min, Ruotsi 0x2 min.

Maalivahtien torjunnat: Kevin Lankinen S 5+5+3+1=14 (poissa 57.55—58.31), Henrik Lundqvist R 6+11+10+0=27.

Erotuomarit: Roman Gofman Venäjä—Brett Iverson Kanada (Bill Hancock USA—Dmitri Shishlo Venäjä).

Yleisöä: 6 304.