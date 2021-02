Kanadalainen on pelannut niin puolustajana kuin laiturina, viime kaudella suurimmaksi osaksi oikeana laiturina.

PEPO Lappeenranta on solminut ensi kauden kattavan sopimuksen kanadalaisen jalkapalloilijan Zachary Sukundan, 25, kanssa.

Sukunda pelasi viime kaudella Ykköstä tammisaarelaisessa Ekenäs IF:ssä, jossa hänelle kertyi 19 ottelua ja niissä yksi maali.

Kanadalainen on viime kausina pelannut puolustajana ja laiturina niin oikealla kuin vasemmalla laidalla. Viime kaudella hän pelasi suurimmaksi osaksi oikeana laiturina.

Hän on monipuolinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan usealla pelipaikalla. — Janne Muhli ja Marko Kaila

– Odotamme hänen olevan johtava pelaaja joukkueessamme. Hänellä on oikeastaan kaikki ominaisuudet, joita toivoimme hyökkäävältä pelaajalta: dynaamisuutta, korkea taitotaso sekä kova työmoraali. Zach on molempijalkainen ja hyvä ohittamaan 1 vastaan 1 -tilanteissa. Hän on monipuolinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan usealla pelipaikalla, mikä antaa vaihtoehtoja pelaamiseemme, PEPOn valmennuskaksikko Janne Muhli ja Marko Kaila kommentoi tiedotteessa.

Aiemmin Sukunda on pelannut Ranskassa, Kanadassa, Australiassa ja Ruotsissa. Hän saapuu Lappeenrantaan helmikuun lopussa.

– Olen innoissani liittymässä PEPOn riveihin. Olen keskustellut paljon valmennuksen ja johdon kanssa. Vakuutuin heidän projektistaan ja haluan olla siinä mukana. Suurin vaikuttava tekijä siirtooni oli seuran kunnianhimo. PEPO on tunnettu ja kunnioitettu seura Suomessa, kehuu Sukunda tiedotteessa.