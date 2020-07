Kun tie peliketjuihin on avoinna, pitää syntyä tulosta. SaiPan superhankinta Jarno Koskiranta on Saaren mukaan hyvä mittari jäällä myös hänelle itselleen.

Vesa Salminen Micke Saari (valkopaita) ja Veeti Vainio (vas.) ovat hakeneet tuntumaa jäähän loma-aikana pari kertaa viikossa. Espoolaistaustaisista pelaajista koostuva ryhmä on vuokrannut jääaikaa Leppävaaran hallista. Torstain vuorolla torjujana oli HPK:n maalivahti Joona Voutilainen (keskellä).

Nyt olisi iso ruutu tarjolla työmaalla. Niin oli myös yhdeksän kuukautta sitten, mutta kaikki romahti.

SaiPan sentterillä Micke Saarella oli syksyllä takanaan kaksi liigaottelua, kun polvi vääntyi harjoituksissa leikkauskuntoon. Yhdeksän kuukautta myöhemmin Espoon Leppävaaran jäähallissa kaartelee taas ehjä mies.

– Ei sitä pysty edes sanoin kuvaamaan, Saari kuvaa pettymystään syyskuun loukkaantumisen hetkellä.

– Oli isot tavoitteet ja tosi hyvä fiilis lähteä alkavaan kauteen. Kyllä siinä ärräpäät lensivät aika usein.

Onneksi osui toiseen polveen

Hyökkääjä oli valmis ottamaan ison roolin ja johtamaan joukkuettaan SaiPan kärkiketjuissa. Päävalmentaja Tero Lehterä sen mahdollisuuden hänelle myös tarjosi.

Kaksikko oli tuttu toisilleen jo Espoon Bluesin junioriajoilta. Lehterä valmensi Saarta sekä B-nuorten että A-nuorten SM-sarjassa. Käsissä oli 18-vuotiaissa sarjan parhaaksi pelaajaksi valittu nuorukainen, joka takoi kahdessa kaudessa 120 pistettä.

Liigassa Saari debytoi Espoossa 21-vuotiaana 2015–16. Viisi ottelua meni kiikaritehoilla, ja polvivamma katkaisi kauden samalla tavalla kuin nyt SaiPassa. Saaren onneksi samaan polveen ei ole osunut kahta kertaa.

– Kyllä se kokemus nyt auttoi. Oli pääkopalle paljon helpompaa kuin ekalla kerralla, jolloin ei tiennyt, tuleeko polvi enää lainkaan kuntoon.

Tavoite on kantaa vastuuta kärkiketjuissa. Tiedän, että pystyn siihen.

Uutta vauhtia Lappeenrannasta

Blues tarjosi lupaukselleen kuntoutumisen jälkeen liigasopimuksen. Unelman loppu vaani kuitenkin jo nurkalla, sillä koko espoolainen liigakiekko romahti. Bluesin konkurssi vei työpaikan kaikilta pelaajilta.

JYPin pelaajakoordinaattoriksi Espoosta aiemmin siirtynyt Jukka Holtari houkutteli Keski-Suomeen autolastillisen Bluesin pelaajia, ja Saari oli yksi heistä. Jyväskylässä paikka peliketjuissa ei kolmen kauden aikana lopulta auennut, eivätkä taitopelaajat nelosketjussa tulosta tee.

Kesken toissa kauden Saari lähti hakemaan uutta vauhtia uralleen Lappeenrannasta.

Naapurin kellarisalissa

Keväällä Saarella oli vihdoin lupa luistella ja kamppailla normaalisti, mutta kausi katkesi koronaan ja jäähallit pantiin kiinni. Koko talven hän oli ollut joukkueen ulkokehällä kuntouttamassa polveaan.

Leppävaaran hallista ryhmä espoolaistaustaisia kiekkoilijoita vuokrasi oman vuoron heti, kun se avattiin.

– Voisihan sitä lomaillakin, mutta varsinkin kun kausi jäi väliin, on tärkeä, että pääsee rytmiin, Saari sanoo.

Kevään etäharjoitusjakson Saari veti kotiseudullaan Kirkkonummella kahdestaan SaiPan puolustajan Veeti Vainion kanssa. Luonnon ja oman kehon lisäksi käytössä oli kotitalon naapurin kellarisali.

Micke Saari

Kauden alun siirtyminen parilla viikolla sopii hyvin Saarelle, sillä vuoden pelitauon jälkeen rytmin löytäminen jäällä vie normaalia pitempään.

Koskiranta mittari

Päävalmentaja Lehterä on kaivannut taitavalta, tunnolliselta ja hyvin liikkuvalta hyökkääjältä suoraviivaisuutta ja etenkin laukauksen kehittämistä. SaiPan sentterirankingissa Saari on ennakkoon kakkosketjun keskellä, sillä Jarno Koskiranta on keskikaistan superhankinta.

– Jarno varmaan pystyy kantamaan sen roolin hyvin.

Saari uskoo, että joukkueeseen KHL:n mahtiseura SKA:sta tullut Koskiranta on myös hänelle hyvä esimerkki.

– Siinä on hyvä mittari.

Nuoret haastajat

Uusia haastajiakin kannoilla on, esimerkiksi Mestiksen pistepörssin viime kaudella voittanut Jaakko Lantta ja A-nuorissa säkenöinyt ja liigadebyytissä ennakkoluulottomasti esiintynyt Veikko Loimaranta.

– Tavoite on kantaa vastuuta kärkiketjuissa. Tiedän, että pystyn siihen, Saari miettii, mutta korostaa kärsivällisyyttä varsinkin alkukaudella.

Tosi paljon on näyttämisen halua, sillä tosi paljon jäi hampaankoloon. — Micke Saari

– Kun sain pelin rullaamaan, pystyin johtamaan joukkuetta.

SaiPaan tullessaan hän sai heti vastuuta. 30 ottelussa syntyivät tehot 5+13, mutta täydellä kaudella ne pitäisi tuplata.

– Fyysisesti olen kyllä kunnossa, varmaan paremmassa kuin normaalisti tähän aikaan. Tosi paljon on näyttämisen halua, sillä tosi paljon jäi hampaankoloon.

Kiitos mahdollisuudesta

Viidentoista pelaajan treenit Leppävaaran hallissa alkavat olla ohi. Tunnin verran peruskiertoja ja peliä neljällä neljää vastaan.

Micke Saaren mukaan joukossa luisteli pari jo uransa lopettanutta, mutta muilla on pelipaikka ensi kaudeksi.

– Omiakin kavereita on vielä ilman sopimusta.

Oma työpaikka oli hyvissä ajoin selvillä, sillä SaiPa ilmoitti jo maaliskuussa jatkavansa sopimusta Saaren kanssa, vaikka polven kuntoutus oli kesken.

– Kova arvostus siitä SaiPaa kohtaan. Oli alusta asti selvää, että jatkan siellä.