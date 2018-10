Entisen NHL-pelaajan Petteri Nokelaisen mukaan siviilielämällä on monesti suora vaikutus esityksiin kaukalossa. SaiPa odottaa Kichtonilta paljon, mutta päävalmentaja Tero Lehterä ei halua tunkea koko pelikirjaa kerralla kurkkuun, eli kanadalainen ei todennäköisesti pelaa vielä lauantaina kotiottelussa JYPiä vastaan.

SaiPan kaivattu puolustajavelho Brenden Kichton, 26, saapuu torstaina pelaamaan ensimmäistä kertaa urallaan Euroopassa.

Oikealta ampuva, taitavaksi kiekolliseksi puolustajaksi kuvailtu kanadalainen on hurjastellut tehokkaita kausia AHL:ssä.

Farmiliigassa Kichton on nakuttanut 335 ottelua noin 0,5 pisteen keskiarvolla. Myös juniorina hän kuului kanadalaisen WHL-liigan tehokkaimpiin puolustajiin.

Silti on aina pieni arvoitus, miten uusi pohjoisamerikkalainen pelaaja sopeutuu vanhalle mantereelle ja isoon eurooppalaiseen kaukaloon.

Entinen NHL-kiekkoilija ja tv-asiantuntija Petteri Nokelainen löytää nopeasti kaksi seikkaa, mistä monesti kiikastaa: jääkiekko ja siviilielämä.

— Sinkkujätkille siviilipuoli on monta kertaa helpompaa, mutta jos pelaajan perhe ei viihdy, niin eivät he tänne useimmiten jää. Sitä puolta suuri yleisö ei usein näe, mutta sillä on monta kertaa ihan suora vaikutus pelaamiseen, miten vaimo ja lapset sopeutuvat tänne, Nokelainen arvioi.

Kichtonilla ei ole lapsia. Perheeseen kuuluvat vaimo ja koira.

Kieliongelmia ei useimmiten ole

Pohjoisamerikkalaisten pelaajien sopeutumista helpottaa se, että he voivat useimmiten kommunikoida yhteisössä englanniksi.

— Jos joukkueessa on yksi tai kaksi muuta ulkomaalaista ja vaimolla joku kaveri, ne ovat monesti isoja juttuja. Ja totta kai sekin vaikuttaa, miten kommunikointi sujuu valmentajan kanssa, Nokelainen sanoo.

SaiPassa sen ei pitäisi olla ongelma, sillä valmentajat ja muu taustaorganisaatio puhuvat erinomaista englantia.

Internet-aikakaudella tiedonhankinta on myös helppoa.

— Väitän, että siinä on myös iso syy, miksi sieltä lähdetään Eurooppaan nykyään paljon useammin kuin ennen. Ennakkoluulot ovat hyvin pitkälti haihtuneet. Ennen oltiin kuulopuheiden varassa. Nyt pystytään katsomaan pelejä ja muutenkin tajutaan, ettei täällä ihan takapajuisia kuitenkaan olla.

Sinkkujätkille siviilipuoli on monta kertaa helpompaa, mutta jos pelaajan perhe ei viihdy, niin eivät he tänne useimmiten jää. Sitä puolta suuri yleisö ei usein näe. — Petteri Nokelainen

Toimitusjohtaja Jussi Markkasen mukaan SaiPan toimintakulttuuriin kuuluu tiiviin yhteisön luominen. Myös asunnot pyritään hankkimaan hyviltä paikoilta, minkä toivotaan helpottavan pelaajien sopeutumista Lappeenrantaan.

— Monesti joukkueessa on ulkomaalaisia, jotka ovat olleet täällä jo edellisenä kautena. He pystyvät auttamaan, ja muutenkin meidän jätkät auttavat tosi paljon uusia pelaajia, Markkanen sanoo.

Entisen NHL-vahdin mukaan sopeutumiseen voi vaikuttaa paljon myös se, mistä päin Pohjois-Amerikkaa pelaaja on kotoisin: Yhdysvaltain suurkaupungista, Kanadan preerialta vai Alaskasta.

— Kulttuurisesti Kanadasta on tänne lyhyempi siirtymä kuin etelämmästä, Markkanen tietää.

Brenden Kichtonin odotetaan rikastuttavan ylivoimapelaamista

Päävalmentaja Tero Lehterä kuvaa Kichtonia potentiaaliseksi pelaajaksi, josta löytyy vielä kasvumahdollisuuksia.

Lehterä arvelee, ettei kanadalainen pelaa vielä lauantaina kotiottelussa JYPiä vastaan, koska koko pelikirjaa ei kannata tunkea heti kerralla kurkkuun eikä ole hätää saada mies suoraan lentokentältä kaukaloon.

— Tietysti odotusarvot ovat isot, ja pyrimme tekemään kaikkemme, että saamme hänestä mahdollisimman paljon irti. Hänen pitäisi rikastuttaa myös meidän ylivoimapeliämme, Lehterä sanoo.

Mistä johtuu, että toiset pohjoisamerikkalaiset sopeutuvat eurooppalaiseen jääkiekkoon, toiset eivät?

— Aika paljon omasta asenteesta, pitkälti siitä, haluaako pelaaja oppia täällä jotain uutta vai tuleeko hän tänne kaikkitietävänä. Yleensä ensimmäinen kehittyy, jälkimmäinen ei.

Lehterä kuvailee, että pelillisten ominaisuuksien lisäksi kartoituksen aikana on tärkeää löytää syitä, miksi pelaaja lähtee Eurooppaan.

— Sitä kannattaa kysyä häneltä, kun hän saapuu.

Brenden Kichton

Syntynyt: 18.6.1992, Spruce Grove, Alberta, Kanada

Pituus/paino: 178 cm / 84 kg

NHL-varaukset: New York Islanders, 5. kierros (127. pelaaja) vuonna 2011; Winnipeg Jets, 7. kierros (190. pelaaja) vuonna 2013.

Ura AHL:ssä:

2013—14 St. John´s Ice Caps 76 ottelua 10+38=48 (+8), pudotuspeleissä 21 ottelua 2+5=7 (+/- 0)

2014—15 St. John´s Ice Caps 65 ottelua 8+21=29 (-11)

2015—16 Manitoba Moose 68 ottelua 11+30=41 (-23)

2016—17 Manitoba Moose 63 ottelua 1+22=23 (-19)

2017—18 Charlotte Checkers 63 ottelua 4+20=24 (+/- 0), pudotuspeleissä 8 ottelua 0+3=3 (+/- 0)

Junioriliiga WHL:ssä Brenden Kichton edusti viiden kauden ajan (2008—2013) Spokane Chiefsiä ja kuului sarjan tehokkaimpiin puolustajiin.