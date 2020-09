Etelä-Saimaan suorat jalkapallolähetykset tarjoavat torstaina ensimmäistä kertaa tuplapelin.

Kakkosen sarjapaikastaan kamppaileva Joutsenon Kultsu FC vierailee Mikkelissä ja PEPO Lappeenranta saa Kimpisen iltavalaistuksessa vastaansa perinteikkään Lahden Reippaan.

Molemmat ottelut lähetetään Etelä-Saimaan verkossa kello 18.30 alkaen.

Koronaviruksen leikkaama tynkäkausi on edennyt yli puolivälin. Takana on kymmenen ottelua ja edessä seitsemän.

– Pisteitä pitää saada, joten jokainen loppukauden peli on tärkeä, toteaa Kultsu FC:n puheenjohtaja Janne Borström kylmän tosiasian.

Kaksi ottelua tällä kaudella voittanut Kultsu on vain pisteen putoamisviivan yläpuolella. Viimeksi joutsenolaiset joutuivat paikallisottelussa PEPOn kylvettämäksi lukemin 5–1.

Kultsun loppuohjelma on vieraspelipainotteinen

Kotinurmellaan Kultsu nähdään loppusyksyn aikana enää kerran. Punamustilla on jäljellä kaksi kotiottelua, mutta niistä ensimmäinen, 1. lokakuuta pelattava PEPO-ottelu, viedään Kimpiselle. Toisen kotiottelunsa Kultsu pelaa vasta sarjan päätöskierroksella 31. lokakuuta.

– Loppukauden ohjelmamme on vieraspelipainotteinen, mikä oli kyllä tiedossa, mutta sarjaohjelmaa laadittaessa oli omat haasteensa. Ei auta surkutella sen enempää, vaan pinnoja pitää kerätä sekä koti- että vierasotteluista, Borgström sanoo.

PEPOlla kalavelkoja Reipasta vastaan

PEPO lähti kauteen kovin odotuksin, mutta tahmea alkukausi venytti eron lohkon kärkeen pitkäksi.

Edellisessä ottelussaan lilapaidat saivat maalihanat kunnolla auki ensimmäistä kertaa tällä kaudella ja upottivat pallon viidesti paikallisvastustaja Kultsun verkkoon. Reipasta vastaan PEPOlla on kalavelkoja maksettavanaan, sillä elokuun alussa Reipas kylvetti lilapaitoja 4–1-lukemin. Selkäsaunan jälkeen PEPO irtisanoi päävalmentajansa Gabri Xatartin ja nosti Janne Muhlin loppukaudeksi valmennusvastuuseen.

– Olemme ehkä pikkusen pyrkineet nopeuttamaan ja selkeyttämään pelaamistamme. Pyrimme nopeammin eteenpäin, kun on paikka edetä, mutta hallitsemme myös palloa, kun sen paikka on. Pelin monipuolistaminen on ehkä oikea termi, Muhli kertoo, mitä on tapahtunut edellisen kuukauden aikana.

Voitosta pelataan joka ottelussa

Tällä hetkellä PEPOn ero A-lohkon piikkipaikalla olevaan PK-35:een on seitsemän pistettä ja väliin mahtuu viisi muuta joukkuetta, joten sarjanousun kannalta asetelmat ovat enemmän kuin haastavat. Mitkä ovat tavoitteet loppukaudelle?

– Totta kai voitosta pelaamme joka ottelussa. Peli kerrallaan edetään ja kauden jälkeen katsotaan, missä ollaan, Muhli sanoo.

Uuden valmennuksen alaisuudessa lilapaidat ovat kaataneet Kultsun kahdesti ja hävinneet välissä Mikkelin Pallo-Kissoille lukemin 1–0.

Tuon ottelun ainoasta osumasta vastasi Antti Voutilainen, joka upotti elokuussa pallon kertaalleen myös Kultsun verkkoon. STPS-kasvatti Voutilainen muistetaan joutsenolaisten riveistä kaudelta 2017. Tai yhtä hyvin hänet voi sotkea toiseen Antti Voutilaiseen, joka pelasi Kultsussa yhtä aikaa.

Jalkapallon Kakkosen A-lohkon ottelut MiPK–Kultsu FC ja PEPO–Reipas lähetään suorana Etelä-Saimaan verkossa torstaina 10.9. klo 18.30 alkaen.