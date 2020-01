Matias Lehtonen jatkaa Imatran Ketterän päävalmentajana – Myös muu valmennustiimi on jo selvillä

Matias Lehtonen toimii myös ensi kaudella Imatran Ketterän päävalmentajana jääkiekon miesten Mestiksessä. Lehtonen, 31, valmentaa imatralaisjoukkuetta kolmatta kauttaan.

Viime kaudella Ketterä eteni Mestiksen mestariksi Lehtosen johdolla, minkä lisäksi imatralaiset ovat voittaneet jääkiekon Suomen cupin kahdesti peräkkäin.

Lehtosen lisäksi Ketterän edustusjoukkueen valmennustiimissä jatkavat apuvalmentaja Teemu Asikainen, fysiikkavalmentaja Tero Sainio ja nuorten kehitysvalmentaja Simo Korpela.

Uusi kasvo joukkueen taustalla on Aapo Sorjonen, joka saapuu maalivahtivalmentajaksi ensi kaudella. Sorjonen on Ketterän entinen juniorimaalivahti ja on toiminut viimeiset kolme kautta Joensuun Jokipoikien maalivahtivalmentajana.

Lehtonen toteaa Ketterän tiedotteessa muuttaneensa Imatralle ensin vuodeksi, mutta kohta alkaa jo neljäs.

– Ei voi olla kuin tyytyväinen tähän, että seurajohto halusi jatkaa yhteistyötä ja itsekin halusin jatkaa. Olen todella viihtynyt ja imatralaistunut sillä tavalla, että tämä on minulle koti ja viihdyn joka päivä täällä.

Lehtonen kertoo Ketterän tiedotteessa, että seuran urheilupuolen kehittämistyö on yhä kesken.

– Olemme koko ajan nostaneet harjoittelumääriä ja pystyneet järjestämään laadukkaampaa arkea. Meillä on edelleen siinä viilattavaa. Olemme ottaneet pieniä askelia, joita voimme ottaa vieläkin.