Suomi jatkoi nousukiitoaan voittamalla Venäjän Lappeenrannan Kisapuistossa – Eetu Peuhkuri huudatti kotiyleisöä, Ere Verhelä teki vaikutuksen

Jääpallon miesten maajoukkueturnauksen vei hivenen yllättäen nimiinsä Suomi. Perjantaina Porvoossa kaatui Ruotsi ja turnauksen päätösottelussa sunnuntaina Lappeenrannan Kisapuistossa hallitseva maailmanmestari Venäjä rangaistuslyöntikilpailun jälkeen 4–3 (1–1).

Ottelu ei klassikoiden sarjaan nouse, vaikka tarjosikin yleisöä sytyttävän loppuhuipennuksen. Viikon Lappeenrannassa leireillyt Venäjä oli varsinkin avausjakson puolivaloilla liikenteessä, mutta ei Suomi sen paremmin työhaalareiden vetoketjua aivan ylös asti vetänyt.

Kahden huippuryhmän kohtaamisessa tämä tarkoitti tarkkaa, jopa varovaista pelaamista.

Suomen maalitilin avasi avausjaksolla lappeenrantalaisille hyvin tuttu Eetu Peuhkuri. Toisessa jaksolla Suomi johti ottelua kahteen otteeseen Jimi Heinosen ja Niklas Holopaisen osumilla.

Venäjän noustua rinnalle, siirtyi ratkaisu rangaistuslyöntikilpailuun, jossa kuudennessa parissa voiton Suomelle laukoi Porin Narukerää edustava Jaakko Hyvönen.

– Jos katsotaan näitä kahta peliä, niin puolustuspeli on ollut hyvää ja sitä voidaan vielä pikkuisen kehittää. Hyökkäyspelissäkin on tapahtunut kehitystä, mutta jää oli tänään vähän huono, vaikka siinä aika pitkään pystyi normaalisti pelaamaan. Varmaan halusimme lopulta voittaa enemmän, Suomen päävalmentaja Ari Holopainen veti viikonlopun yhteen.

Olosuhteiden seurauksena toisella jaksolla nähtiin loppua kohden paljon pitkiä palloja, eikä Venäjän yksilötaito päässyt optimaalisesti esiin.

– Olen melko tyytyväinen suoritukseen. Huonon jään takia ei kovin hienoa jääpalloa nähty. Tämä on ollut hyvä viikko meille. Kaikki on toiminut erinomaisesti ja olemme olleet Lappeenrannan olosuhteisiin tyytyväisiä, kertoi Venäjän päävalmentaja Pavel Franz vieraskoreasti.

Anu Kiljunen Suomen Tuomas Määttä esitteli taitojaan lappeenrantalaisyleisölle Kisapuistossa sunnuntaina. Määttä on valittu Suomessa vuoden jääpalloilijaksi 2017, 2018 ja 2019.

Verhelällä jo varpaat MM-kisoissa

Lappeenrantalaisittain ottelun mielenkiintoa lisäsi oikeana sivutukena laadukkaasti pelannut Ere Verhelä. Hänelle viikonlopun ottelut olivat uran ensimmäiset A-maajoukkueessa.

Holopaisen mukaan maalis-huhtikuun vaihteessa Venäjän Irkutskissa pelattaviin MM-kisoihin on ehdolla 23–24 pelaaja, joista viikonlopun aikana oli mukana 17.

Verhelä teki ensimmäisillä esiintymisillään vaikutuksen.

– Hän oli tosi positiivinen yllätys. Näiden kahden pelin perusteella Ere on vahvoilla MM-kisoihin. Meillä on ollut maajoukkueessa viime vuosina sivutukipelien kanssa ongelmia ja tuntuu, että nämä kaksi poikaa (Verhelä ja Samuli Helavuori) ottavat nyt paikkansa. Ei tarvitse enää lähteä etsimään näille tonteille pelaajia. He taistelevat kisapaikoista tosissaan.

Anu Kiljunen Suomen Teemu Määttä oli venäläispelaajien puristuksessa.

MM-kisojen mitalitaulukko on ollut viime vuosina varsin yksitoikkoista luettavaa. Viimeiset kolme kertaa finaalissa ovat kohdanneet Venäjä ja Ruotsi. Suomi on pokannut joka kerta pronssin.

Holopaisella on realistinen kuva siitä mitä nousu kahden lajin suurmaan rinnalle oikein vaatii.

– Meillä ei pelaajamateriaalin määrän suhteen ihan samoja mahdollisuuksia ole kuin vaikka Venäjällä. Olemme viikonlopun aikana keskustelleen paljon siitä, miten saisimme pelaajien harjoittelua parannettua ja tempoa lisättyä.

– Viisi maaottelua on tällä kaudella pelattu ja yksi hävitty. Jotain meillä siis on menossa, mutta jos meinataan kullasta pelata, niin pitää pystyä tästä vielä tasoa nostamaan.