Lappeenrannassa luistellaan jo ulkona — Kimpisen tekojääradalle asennetaan kylmäkoneita

Ulkoluistelukausi on jo täydessä käynnissä Lappeenrannassa. Kisapuiston iso tekojäärata avattiin käyttäjille tiistaina, jonka jälkeen sen jäätä ovat rouskuttaneet koululaisten, jääkiekkoilijoiden ja jääpalloilijoiden luistimet.

Lappeenrannan liikuntatoimen kunnossapitotyönjohtaja Jarmo Tynkkynen kertoo, että vuonna 2016 käyttöönotetut Kisapuiston uudet kylmäkoneet ovat sen verran tehokkaita, että kentän pohja saatiin jäädytettyä jälleen varsin nopeasti.

— Pintajään kasvattaminen vie aina oman aikansa. Jää on valkaistu ja kentälle on tehty on viralliset merkinnät, Tynkkynen toteaa.

Marraskuun alku on vakiintunut ajankohta Kisapuiston ison tekojääradan kauden avaukselle. Ensimmäinen kansainvälinen kilpailutapahtuma kentällä nähdään 21.—23. marraskuuta, kun Veiterä ja sen veteraanijoukkue järjestävät veteraanien maailmancupin jo yhdeksännen kerran Lappeenrannassa. Maailmancupiin saapuu yhdeksän joukkuetta Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä.

Veiterän ensimmäinen kotiottelu Bandyliigassa on lauantaina 30. marraskuuta LRK Torniota vastaan.

Kimpinen saa tekojääradan

Jäälajien ulkoharrastusmahdollisuudet paranevat Lappeenrannan keskusta-alueella pian merkittävästi, kun Kimpisen urheilukeskus saa pitkän historiansa ensimmäisen tekojääkenttänsä.

Tekojää valmistuu Kimpisen kiekkokaukalon pohjaksi. Lappeenrannan kaupunki uudisti kaukalon kohdalla olevan monitoimikentän viime vuonna, asensi sen alle putkiston jäähdytystä varten ja osti tänä vuonna kentälle kylmälaitekontin.

Kontti saapui paikalle tiistaina ja siihen asennettiin sähköjä keskiviikkona aamupäivällä. Toistaiseksi on vielä avoinna, milloin kylmäkoneet käynnistetään.

Tynkkysen mukaan käyttöönoton jälkeen järjestelmän jäähdytysliuosten lämpötila painuu pakkasen puolelle noin puolessatoista vuorokaudessa, minkä jälkeen se alkaa tuottaa kylmää kentän pintaan ja kenttää voi alkaa kastella.

— Laitteiston käyttöönoton jälkeen kenttä on luisteltavassa kunnossa alle viikossa, jos vain saamme hoitokalustoa niin paljon, että voimme ajaa sinne vettä vuorokauden ympäri, Tynkkynen kertoo.

Jään tekeminen mahdollisimman nopeasti on taloudellisinta, sillä niin energiaa hukataan vähiten.

— Kun jää on kunnossa, laitteisto kytketään ylläpitoteholle. Jäätä ei pidä tehdä silti liian nopeasti, jotta se tulee sitkeäksi ja kestäväksi.

Kylmälaitteisto ei siis huuda konteissa täysillä kevääseen asti, vaan järjestelmä reagoi ulkolämpötilan muutoksiin asetettujen arvojen mukaisesti.

— Kun tietty asetettu pakkasraja saavutetaan, koneet pysähtyvät, mutta pysyvät päällä. Kun anturit havaitsevat ilman taas lämpenevän ja kylmätehoa tarvitaan, koneet käynnistyvät automaattisesti, Tynkkynen selvittää.

Anssi Silvennoinen Kimpisen kaukalo saa tekojään alkavana talvena. Kylmälaitteisto sijaitsee kontissa pukukoppirakennuksen takana kuvan oikeassa reunassa.

Energiatehokkuus paranee

Vastaava kylmälaitekontti tuli Voisalmen koulun kentälle viime vuoden joulukuussa. Myös sen käynnistämisajankohta on vielä avoinna.

Tynkkysen mukaan Voisalmen tekojäästä kertyi kaupungille erinomaisia kokemuksia sen ensimmäisen talven aikana.

— Tällaiset isommat kylmälaitteet ovat kehittyneet valtavaa vauhtia. Näissä on uutta hiilidioksiditekniikkaa, joka on huomattavasti edullisempaa käyttää kuin ammoniakkilaitokset, jollaista koulun viereen ei tietysti voi sijoittaakaan.

Järjestelmän energiatehokkuus kasvaisi edelleen, jos koneiden tuottama hukkalämpö kerättäisiin talteen. Toistaiseksi hukkalämpö puhalletaan konteista ulos.

— Hiilidioksidilaitoksesta hukkalämpöä tulee kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin ammoniakkilaitteistosta.

Kaupunki hankki Kimpisen kylmälaitteiston Suomen tekojää oy:ltä hintaan 174 000 euroa. Kylmälaitteiden vaatimat sähkö- ja maanrakennustyöt maksoivat lisäksi yhteensä 54 500 euroa.

Kesäkaudella samalla Kimpisen monitoimikentällä pelataan koripalloa ja tennistä.