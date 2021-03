Divarin välieräpelit jatkuvat heti sunnuntaina Jyväskylässä, kun SaiPa ja O2 kohtaavat toisen kerran. Sarja on nyt katkolla lappeenrantalaisille.

SaiPan salibandymiehet nappasivat kotonaan ensimmäisen kiinnityksen Divarin välieräpaikkaan kaatamalla O2-Jyväskylän maalein 7–4 (1–3, 3–0, 3–1). Paras kolmesta -systeemillä pelattava ottelusarja on katkolla heti sunnuntaina Jyväskylässä.

Ottelun alku viivästyi puoli tuntia, sillä jyväskyläläisten bussi lopetti yhteistyön Mikkelin kohdalla. Onneksi paikkakunnalta löytyi halli ja työkykyinen korjaaja pikavauhtia, eikä radikaalimpaa viivästystä tullut.

Bussista tulikin virkeä vieras

O2 tuli rikkonaisesta valmistautumisesta huolimatta todella terävästi Urheilutalon matolle. Kahden minuutin jälkeen Oskari Möykkynen tosin vei SaiPan johtoon pitkän ykköskentän pallonhallinnan jälkeen, mutta sama vitja otti minuutin kuluttua ensimmäisen takaiskun omiin.

Lauri Heino Jyväskyläläisten Johannes Jokinen yrittää turhaan yllättää SaiPan maalivahtia Oiva Lappalaista.

Vieraat innostuivat avausmaalista iskemällä vajaaseen kolmeen minuuttiin kaksi maalia lisää. Erityisesti toiminta pallonriistojen jälkeen johti usein maalipaikkoihin. Erätauolle lähdettiin ansaitussa vierasjohdossa 1–3.

– Puolustaminen oli todella hyvää eka kympin jälkeen. Varmaan alussa näkyi, että tämä oli aika monelle pelaajalle eka playoff-ottelu, mutta kun saatiin rulla pyörimään, niin oli hiton hyvä esitys, valmentaja Mikael de Anna kehui.

Myyttisen hyvä alivoimakentällinen

Toinen erä oli pelillisesti tasainen, mutta SaiPa oli tehokas. Jarno Pensikkala kavensi lukemiksi 2–3 ja pelin tunnetaso nousi selvästi. SaiPa otti kaksi jäähyä, joista jälkimmäinen nousi koko ottelun kannalta käänteentekeväksi.

Ensin alivoimalla Antti Suoraniemi rokotti vieraiden lepsusta puolustamisesta tasoituksen ja viisi sekuntia myöhemmin alivoima tuotti rankkarin. Siitä puolustaja Mika Hietamäki veivasi kauniin johtomaalin 4–3.

– Meillä on Mikko Hoomanin alivoima, joka on myyttisen hyvää. Se on melkein pluspuoleista.

SaiPan ykkönen jatkoi tehokkaana kolmannessa erässä. Suoraniemi ja Möykkynen värkkäsivät muutamassa minuutissa 6–3-johdon tulostaululle, eikä keltapaitainen ryhmä tätä etua enää menettänyt. Onnistumisten kautta tullut taisteluilme oli vahva selkäranka voitolle.

– Ei tämä huomiselle auta. Tänään voitetaan ja seuraava voidaan hävitä. Ei tässä olla vielä kaupungin kingejä.