Kelit ovat kohdallaan, Veiterä pääsee pelaamaan välierissä jääpalloa Akillesta vastaan — "Ei tarvitse pelätä, että kenttä lähtee alta pois" Puolustaja Christian Laibertin mukaan Akilleen kanssa pitää olla koko ajan varuillaan. Porvoolaiset esittävät parhaimmillaan vaarallista hyökkäyspeliä. Mika Strandén Christian Laibert kuuluu Veiterän alakerran luutiin. Puolivälierissä vihreäpaidat raivasivat Oulun Luistinseuran tieltään otteluvoitoin 2—0, mutta tänä iltana Porvoon Akillesta vastaan Kisapuistossa alkavissa välierissä loppuottelupaikkaan vaaditaan kolme voittoa.

Veiterän voittoputki bandyliigassa on venynyt 12 ottelun mittaiseksi.

Kauden ainoan pistemenestyksensä lappeenrantalaiset kärsivät joulukuun puolivälissä, kun tämäniltainen välierävastustaja Porvoon Akilles pakotti kotijoukkueen lumipöpperökelissä 2—2-tasapeliin.

Ensiksi pelataan nämä pelit pois. Sitten lähdetään finaaliin, jos sinne päästään. -Christian Laibert

Lajin hienoudet jouduttiin tuossa ottelussa karsimaan minimiin ja hyökkäyspelaaminen muuttui pelkäksi pitkän pallon lyömiseksi.

Tänään Kisapuistossa alkava välieräsarja päästänee pelaamaan kunnon jääpallokelissä eli rapsakassa pakkasessa.

— Varmasti tulee tiukka ottelusarja. Kelitkin ovat kohdillaan, ei tarvitse pelätä, että kenttä lähtee alta pois, Veiterän puolustaja Christian Laibert, 25, ennakoi.

Veiterällä henkinen yliote Akilleesta

Viime kevään finaalissa Veiterä yllätti ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Akilleen Porvoossa.

Runkosarjan tämän kauden Porvoon kohtaamisessa lappeenrantalaiset tekivät Akilleesta selvää jo avausjaksolla.

Henkinen yliote on siis Veiterällä, mutta Laibertin mukaan Akilles esittää parhaimmillaan monipuolista hyökkäyspeliä ja on siten vaarallinen vastustaja.

— He osaavat tulla ylös ihan palloa kuljettamalla, mutta he heittävät myös tosi hyvin pitkää palloa selustaan. Koko ajan pitää olla varuillaan.

Myös vanha herra Sami Laakkonen, 43, on ilmestynyt jälleen pelikentille. Laakkonen loukkaantui syksyllä Akilleen Ruotsin-leirillä ja joutui polvileikkaukseen, mutta se ei paketoinut koko Laakkosen kautta, kuten aluksi luultiin.

— Nyt kun Sami on tullut takaisin, Akilles on entistä vaarallisempi, Laibert varoittaa.

Koko joukkue puolustaa, koko joukkue hyökkää

Veiterän ylivoiman takia katsomoon on voinut näyttää siltä, ettei vihreäpaitojen puolustusta ole päästy tällä kaudella vielä kunnolla testaamaan. Laibert on vähän toista mieltä.

— On siellä ollut testejä, mutta koko joukkue on puolustanut niin hyvin, että vastustajan hyökkäykset on pysäytetty aikaisessa vaiheessa, ennen kuin he ovat päässeet vaarallisiin tilanteisiin.

Hän muistuttaa, että puolustajilla on tärkeä rooli myös toiseen suuntaan pelatessa.

— Peliä rakennetaan niin, että siihen osallistuvat kaikki. Peli ei pyörisi niin kuin se meillä pyörii, jos puolustajat eivät olisi siinä koko ajan mukana.

Puolivälierät ratkottiin kahdesta voitosta, mutta loppuottelupaikkaan vaaditaan kolme voittoa välierissä.

Mikäli Veiterä raivaa Akilleen tieltään, pääsee se isännöimään finaalia kotikentällään Kisapuistossa. Laibertin mukaan tätä kansanjuhlaa ei ole joukkueen kesken vielä pohdittu.

— Ensiksi pelataan nämä pelit pois. Sitten lähdetään finaaliin, jos sinne päästään.



BANDYLIIGAN VÄLIERÄPARIT

Veiterä—Akilles

JPS—Kampparit

Pelipäivät ke 21.2., la 24.2. ja ke 28.2. (tarvittaessa pe 2.3. ja su 4.3.)

Lauantaina 10.3. pelattavaan loppuotteluun vaaditaan kolme voittoa.