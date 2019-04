Tiistaina kotiottelulla alkavissa Mestiksen välierissä Imatran Ketterää odottaa uudentyyppinen haaste.

Vastaan asettuva TuTo Hockey kuuluu Jokipoikien tavoin sarjan fyysisimpiin ryhmiin, mutta Ketterän päävalmentaja Matias Lehtosen mukaan TuTo on joka asiassa vielä vähän härskimpi kuin Jokipojat.

— Äijäporukaksi sitä kutsuisin. TuTon kaikki pelaajat ovat valmiita ja hyviä kamppailemaan. Se yksi heidän suurimmista vahvuuksistaan, millä he pyrkivät horjuttamaan vastustajaa, Lehtonen kuvailee.

Jos Ketterä ja Jokipojat pelasivat Karjalan herruudesta puhtaan kamppailusarjan, niin TuTon ja SaPKon välisessä puolivälieräsarjassa laineet löivät välillä yli oikein kunnolla, mihin tarttui muun muassa Ilta-Sanomat.

Mitä jäähypitoisempi ja vähän niin sanotusti likaisempi sarja on, he ajattelevat olevansa siinä parempia kuin me. — Matias Lehtonen

— Siellä oli mediapeliä ja ärsytettiin tosi paljon puolin ja toisin koko ajan. Oli vähän likaisia temppuja kaukalossa. Pyrittiin vetämään välillä taklauksia yli. Kaikenlaista sellaista pientä, välillä oli vähän rottailuakin mukana. Jos vastustaja on otollinen sellaiselle, aivan varmasti sitä tulee, Lehtonen sanoo.

TuTo jatkaa siitä, mihin SaPKoa vastaan jäi?

Ketterä-luotsi odottaa TuTon esiintyvän samalla tavalla myös heitä vastaan.

— Mitä jäähypitoisempi ja vähän niin sanotusti likaisempi sarja on, he ajattelevat olevansa siinä parempia kuin me. Pyrimme jatkamaan samalla linjalla kuin viime sarjassa, eli olemaan todella tylyjä mutta välttämään jäähyjä. Mutta jos jotain törkeyksiä tulee, tietenkään emme käännä toista poskea, vaikka kuuliaisia kansalaisia olemmekin.

Turkulaisryhmässä kaukalossa hämmennystä aiheuttaa etunenässä puolustajajätti Matt Nickerson. Liigaympyröistäkin tuttu Nickerson kuittasi heti ensimmäisessä puolivälieräkamppailussa kolmen ottelun pelikiellon hyökättyään keskialueen kahinaan mukaan kolmantena pelaajana.

Tähän asti pelaamissaan kuudessa pudotuspeliottelussa TuTolle on tuomittu peräti 226 rangaistusminuuttia, lähes 38 minuuttia per peli.

Ketterä puolestaan muuttui runkosarjaan verrattuna lähes kuoropojaksi ja on istunut viidessä kamppailussaan yhteensä 48 minuuttia, vähiten kaikista kahdeksasta puolivälieräjoukkueesta.

Runkosarjassa Ketterä rohmusi hurjat 1 062 rangaistusminuuttia, selvästi enemmän kuin yksikään muu joukkue liigaa myöten. Se on aihe, mihin Lehtonen ei haluaisi enää palata.

— Voin kertoa, että ihan kaupan kassakin puhui minulle siitä. Näyttää siltä, että jokainen on käynyt ne asiat läpi, hän nauraa.

Mestiksen välierät

Ti 2.4. Ketterä—TuTo Hockey

To 4.4. TuTo Hockey—Ketterä

La 6.4. Ketterä—TuTo Hockey

Ma 8.4. TuTo Hockey—Ketterä

Tarvittaessa:

Ke 10.4. Ketterä—TuTo Hockey

Pe 12.4. TuTo Hockey—Ketterä

La 13.4. Ketterä—TuTo Hockey

Toisessa välieräparissa kohtaavat LeKi ja KeuPa HT.

Mestiksen finaaleihin pääsee neljällä voitolla.