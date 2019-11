Janne Valtonen viilaa tasaisuutta SaiPan torjujien otteisiin — "On aivan eri paineet pelata ykkösmaalivahtina liigassa kuin kymmenen peliä kakkosveskarina"

Niclas Westerholm ja Karolus Kaarlehto ovat raakileita liigatasolla myös fyysisesti, ja se täytyy huomioida peluutuksessa. Myös maalivahtivalmentaja Janne Valtonen on uudessa tilanteessa. Aiemmin Jussi Markkanen ja Frans Tuohimaa pelasivat suuria määriä SaiPan maalilla.

Janne Valtosella on käsissään kaksi nuorta ja kokematonta maalivahtia. Sekä Niclas Westerholmin että Karolus Kaarlehdon otteet ovat olleet alkukaudella monenkirjavia.

Liigan tilastoista SaiPan maalivahdit löytyvät häntäpäästä, oli mittarina torjuntaprosentti tai päästettyjen maalien keskiarvo. Kaksikon lisäksi 87-alkuinen torjuntaprosentti löytyy vain jumboryhmä Vaasan Sportin Stefan Steeniltä.

— Hyvän ja huonon päivän välinen ero pitäisi saada pienemmäksi, se ihan selvä asia. Tietyllä tavalla se on henkisen puolen asiakin. On aivan eri paineet pelata ykkösmaalivahtina liigassa kuin kymmenen peliä kakkosveskarina. Sekin vaatii kasvamista, Valtonen toteaa.

Valtonen toimii liigajoukkueen maalivahtivalmentajana kahdeksatta kautta, ja tilanne on hänellekin uusi. Aiemmin päävastuun tolppien välissä kantoi Jussi Markkasen kaltainen huippukokenut torjuja tai vähintään semikokenut soturi tyyliin Frans Tuohimaa tai Jani Nieminen.

Nyt vastaava selkänoja puuttuu nuorilta maalivahdeilta.

Peleistä ja paineista on keskusteltu

Valtonen myöntää, että peleistä ja paineista on keskusteltu suojattien kanssa aiempaa enemmän. Harjoittelussa suurin ero syntyy kuitenkin siinä, että kokeneemmalla maalivahdilla fysiikka on valmiiksi tiptop-kunnossa.

Nuoremmille sen kehittämiseen pitää raivata tilaa pelaamisen ja lajiharjoittelun rinnalle.

— Markkanen ja Tuohimaa pelasivat molemmat kauden aikana isoja määriä, joten harjoittelu oli enemmän seuraavaan peliin valmistautumista ja palautumista. Fyysinen harjoittelu oli enemmän ylläpitävää, koska sitä ei tarvinnut kauden mittaan enää kehittää.

Kaarlehtokaan ei ole mikään kääpiö, mutta etenkin Westerholmin kaltainen isokokoinen maalivahti tarvitsee voimaa kroppansa liikuttamiseen.

— Sitä kun saadaan, niin pelaaminen jämäköityy kaikella muullakin tavoin, vaikka tekniikkaakin pitää viedä koko ajan eteenpäin. Harjoittelussa pitää saada paljon toistoja, jotta tasaisuus alkaa löytyä.

AOP/Tomi Natri SaiPan nuoret maalivahdit Niclas Westerholm (vas.) ja Karolus Kaarlehto ovat saaneet tasaisesti vastuuta tällä kaudella. Ennen kauden alkua Westerholm oli pelanut 19 liigaottelua. Kaarlehdon kokemus miesten peleistä rajoittui Mestikseen.

Lajiteknisesti nykypäivän liigavahdit ovat melko lähellä toisiaan. Itseluottamustaso ja paineensietokyky tekevät suurimmat erot. Ne kohoavat laadukkaalla harjoittelulla.

— On todella paljon maalivahteja, jotka pystyvät hyvänä päivänä pelaamaan hyvällä tasolla liigassa. Kova juttu on se, kuka pystyy pitämään hyvän tason ilta illan ja viikko viikon jälkeen.

Tasaista peluutusta

SaiPa on peluuttanut maalivahtejaan alkukaudella tasaisesti. Kumpaakaan ei ole nostettu selväksi ykkösmaalivahdiksi.

— Vuoronperään meneminen ei ole mikään itsetarkoitus, mutta ajatuksena oli, että maalivahti pääsee peliin aina tuoreena. Jossain vaiheessa jompi kumpi ottaa sen isomman vastuunkantajan paikan. Molemmat ovat ymmärtäneet, missä mennään ja miksi näin tehdään, Valtonen kertoo.

Westerholm on Nashville Predatorsin sopimusmaalivahti, joten sieltäkin tulee toiveita, mitä osa-alueita pitäisi erityisesti kehittää. Valtosen mukaan se ei ole ongelma.

— Kaikki on linjassa sen suhteen, mitä he ja me näemme tärkeimmiksi kehityskohteiksi. Itse asiassa toissa viikolla sieltä oli maalivahtivalmentaja viikon verran täällä seuraamassa harjoittelua.

Alkuviikosta on aikaa harjoitella, sillä SaiPa pelaa seuraavan kerran vasta perjantaina.

SaiPa kohtaa vieraissa sarjajumbo Vaasan Sportin, joka siirtyi viime viikonloppuna Risto Dufvan komentoon. Lauantaina keltapaidat mittaavat kymmenen pelin voittoputkessa porhaltavan Oulun Kärppien kotiviereen.

— Torstai on matkustuspäivä, mutta alkuviikon yritämme harjoitella kovaa. Vedetään muutama vähän kovempi fysiikkaharjoitus ja yritetään olla vähän enemmän jäällä. Kummankaan pelimäärät eivät vielä ole olleet mielettömiä tällä kaudella. Sekin mahdollistaa harjoittelun, Valtonen kertoo.