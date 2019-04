IPV:n ja LUT:n Trailblazers pistää pystyyn elektronisen urheilun junioritoimintaa Lappeenrannassa. Tavoitteena ei ole nousta joukkueena lajin huipulle, vaan antaa eteläkarjalaisille nuorille pohjat yltää sinne pelaajina. Imatralainen Miro Martikainen on 23-vuotias veteraani, joka haluaa kertoa nuorille millaista työtä ammattilaisura vaatii.

Imatralainen Miro Martikainen uskoo, että 20 vuoden päästä kilpapelaamiseen suhtaudutaan Suomessa samalla tavalla kuin jääkiekkoon nyt.

— Ei välttämättä niin sanottuna kansallislajina, mutta kaikkien katsomana lajina. Kyllä mie jaksan uskoa siihen.

Martikainen valmentaa Trailblazersin uunituoretta juniorijoukkuetta. Joukkue lähtee kasvattamaan paikallisia nuoria pelaajina ja pyrkii antamaan heille hyvät lähtökohdat yltää huipulle. Martikainen uskoo, että Trailblazersin juniorijoukkueesta pelaajat siirtyvät aikanaan eteenpäin urallaan.

Pelinä on Martikaisen itsensäkin pitkään pelaama CS:GO, joka on yksi suosituimpia kilpapelaamisen lajeja. Pelissä on menestynyt muun muassa suomalaisjoukkue Ence, joka nousi keväällä maailmanmaineeseen Puolan major-turnauksessa.

Trailblazers on edelläkävijä kilpapelaamisen junioritoiminnassa ihan maailmanlaajuisestikin. Junioritoimintaa on ollut vasta muutamalla paikkakunnalla Suomessa, eikä esimerkiksi nuorten sarjoja ole aiemmin järjestetty.

— Perinteisessä urheilussa tehdään hyvää junnutyötä Suomessa. Jääkiekossa ja jalkapallossa luodut raamit sopivat varsin hyvin myös kilpapelaamiseen.

Lähitulevaisuudessa Suomessa saatetaan nähdä siis nuorten liigaa, josta aikuisten huippujoukkueet hakevat pelaajia.

Martikainen itse on pelannut CS:ää eli Counter-Strikea 12-vuotiaasta asti. Oma peliura ei edennyt ammattilaisuuteen asti, ja nyt 23-vuotiaana veteraanina hän on siirtynyt valmennuspuolelle. Imatralaisvalmentaja kertoo, että kilpapelaajan elämä ei nykyään eroa juurikaan perinteisen urheilijan elämästä.

— Se lähtee siitä päivittäisestä tasosta. Eletään terveellisesti, nukutaan tarpeeksi ja tehdään siellä digimaailmassakin niitä oikeita asioita.

Kun kilpapelaamisen suosio kasvaa, huippujoukkueidenkin toiminta muuttuu jatkuvasti ammattimaisemmaksi.

— Siellä on ruokaterapeutit, psykologeille voi mennä juttelemaan, sie käyt puntilla, sie käyt lenkillä. Se toiminta on samanlaista kuin missä tahansa huippu-urheilussa.

Martikainen kertoo, että nuorille on tärkeä kertoa ammattilaisuran todellisuudesta: Pääsy huipulle edellyttää kovaa työtä ja lukemattomia harjoitustunteja. Tavoitteellinen harjoittelu ei välttämättä aina tunnu kivalta.

— Mie juttelin yhden juniorin kanssa ja sanoin, että sie tuut huomaamaan, että tää ei kohta enää oo hauskaa. Kun pelaamisesta tulee totista toimintaa, se ei välttämättä ole joka hetki hauskaa.

Kati Pullinen Kalankääreiksi-podaaja Juho Maijala ja Trailblazersin valmentaja Miro Martikainen keskustelevat muun muassa siitä, mitä kilpapelaamisen junioritoiminta on käytännössä.

