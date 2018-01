SaiPa viritteli ketjuja taas uusiksi, kun se lähtee karistamaan Ilvestä kannoiltaan— Tamperelaisilla on etunaan pitkä lepoaika Minna Mänttäri SaiPalla ja Ilveksellä on eroa sarjataulukossa ennen illan ottelua 13 pistettä. Keltapaitojen voitto pudottaisi Ilveksen lopullisesti kannoilta pudotuspelitaistossa.

SaiPa lähtee Hakametsään karistamaan Ilvestä kannoiltaan uusiksi viritellyillä ketjuilla. Ykkösketju on ennallaan, mutta Roy Radke, David Goodwin ja laitaan palaava Elmeri Kaksonen on pantu taas yhteen ja kolmosen hyökkäys on kokoonpanossa Jonatan Tanus—Topi Nättinen—Joni Nikko.

Bastien Maia korvaa kokoonpanossa Kim Strömbergin. Maalille palaa Kärppä-pelistä kesken pois vaihdettu Frans Tuohimaa.

Oma roolinsa on rasituksella, sillä Ilves pelasi edellisen kerran tiistaina, SaiPa eilen.

Keltapaidoilla on takanaan kolme tappiota, joista kaksi alakerran joukkueille Sportille ja KooKoolle. Myös SaiPan yli- ja alivoima ovat luisuneet takaisin tahmeuden puolelle, mutta Curtis Hamiltonin paluun toivotaan parantavan tehokkuutta ylivoimalla.

Ilves ajaa epätoivoisesti takaa alempaa pudotuspeliviivaa. Eroa Ässiin on ennen lauantaita 10 pistettä ja vastustaja SaiPaan 13.

Kokoonpanot:

1. Ahti Oksanen-Cody Kunyk-Curtis Hamilton; Lasse Lappalainen-Brett Carson

2. Roy Radke-David Goodwin-Elmeri Kaksonen; Kalle Maalahti-Lauri Taipalus

3. Jonatan Tanus-Topi Nättinen-Joni Nikko; Jere Sneck-Urho Vaakanainen

4. Valtteri Virkkunen-Saku Salminen-Bastien Maia

Henri Maarnela

Maalilla Frans Tuohimaa